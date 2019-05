Bari, s'apre una voragine in via Carulli: chiusa la strada

Una voragine si è aperta questo pomeriggio in via Carulli, al rione Madonnella, a causa di un cedimento dell'asfalto davanti a un edificio in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. La buca è stata notata da alcuni automobilisti che hanno informato la sala operativa della Polizia locale: i vigili hanno provveduto a deviare il traffico all'altezza di via Emanuele Mola fino a piazza Carabellese.

Sul posto sono intervenute squadre di operai per la creazione di una «soletta» come tappo sull'asfalto. Il disagio ha creato non pochi problemi alla circolazione automobilistica. In base a un primo sopralluogo non ci sarebbero danni alla condotte fognarie che sono a vista e appaiono integre. Via Carulli sarà riaperta al traffico quando termineranno i lavori e la strada sarà messa in sicurezza.