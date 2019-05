Rifiuti, azienda barese ottiene il massimo rating di legalità da Authority

In Puglia sono solo 35 (tra aziende e cooperative nei diversi settori) le imprese a vantare il massimo punteggio di rating di legalità, riconoscimento attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle imprese in possesso di tutti i requisiti di trasparenza richiesti dalla normativa del 2012. Navita, azienda specializzata nei servizi di igiene urbana e tutela ambientale, attiva in cinque comuni baresi (Modugno, Bitetto, Turi, Gioia del Colle e Noci), è l’unica pugliese nel settore dell’igiene urbana a vantare le tre stelle, indicative del rispetto della legalità e dell’alto grado di attenzione nella corretta gestione del proprio business.

Tra i requisiti richiesti dalla normativa e riconosciuti in possesso di Navita ci sono il non aver nessun precedente penale per l’amministratore dell’azienda, nessun illecito amministrativo e nessuna condanna nel biennio precedente per illeciti in materia di concorrenza, tracciabilità dei pagamenti, adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria, possesso di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione, iscrizione in uno degli elenchi di fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'azienda si è recentemente distinta per il servizio di raccolta nel comune di Bitetto (dove la differenziata ha superato l'80%) grazie a una sofisticata tecnologia che consente di mappare ogni singola utenza del comune, tracciare il percorso dei rifiuti, mappare le città, geolocalizzare e seguire in modo sicuro e corretto ogni fase dei processi: un esempio che è stato portato all'attenzione di un appuntamento internazionale quale best practice nella gestione del servizio di igiene urbana.