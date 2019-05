Bari, ruba droga da roulotte, lo aggrediscono in 5: due arresti

La polizia di Bari ha arrestato in flagrante un 69enne, Antonio Mineccia, e un 63enne, Giuseppe Cervellera, ritenuti responsabili, in concorso con altre persone, del tentato omicidio aggravato di Fabio Donato Ruggieri, 39 anni. La sera del 28 aprile scorso l'uomo è stato aggredito da cinque persone, tra cui i due arrestati, mentre era all'interno della sua casa insieme alla fidanzata. L'uomo è stato colpito con una baionetta, e i colpi gli hanno reciso anche l'arteria femorale. Si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Dopo le indagini supportate da dichiarazioni testimoniali e dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, è stato individuato il movente del tentato omicidio: la vittima aveva incontrato Cervellera sabato scorso. Quest'ultimo, pregiudicato, vive in una roulotte, e la vittima gli ha rubato una busta con della sostanza stupefacente. Ruggieri, dopo aver ricevuto telefonate di minaccia che gli intimavano di restituire la droga rubata, è stato allora aggredito.