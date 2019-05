Bari, liquami a cielo aperto all'ex Socrate. I cittadini: una vergogna

Il risveglio non è stato dei migliori visto che sono stati costretti a serrare le finestre per evitare che l'odore nauseabondo potesse ulteriormente rovinargli la giornata. Ma per i cittadini residenti in via Fanelli, negli stabili che si affacciano sull'ex scuola Socrate il 1 maggio è stato all'insegna della convivenza con una fogna a cielo aperto. Come documentano le foto scattate questa mattina, un lungo rivolo di liquami costeggia l'edificio della scuola - occupata da stranieri - seminando puzza in tutta la zona. La situazione purtroppo si ripete ciclicamente a causa della rottura della fogna, e viene definita una vera e propria vergogna: una cosa è certa, quei liquami rappresentano una vera e propria bomba ecologica non solo per l'aria irrespirabile. Un problema a quanto pare già noto, ma che come dimostrano i fatti accaduti oggi, non sembra di... facile soluzione.