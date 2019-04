Mola di Bari, incidente stradale per Raz Degan: illeso

Piccola disavventura per l’attore Raz Degan, coinvolto ieri in tarda mattinata in un tamponamento sul tratto Mola-Cozze della statale 16. L’artista israeliano, 50 anni, ha tranquillizzato i suoi numerosissimi follower e i suoi parenti con un «sto bene, tranquilli, non è accaduto nulla», postato sui social. Illeso Degan, che stava raggiungendo Bari, a quanto pare per il Bif&st (il festival del cinema) a bordo della sua Mercedes, e illesi anche i conducenti della Citroen Picasso, della Fiat Punto e di un suv Volvo coinvolti nel tamponamento che ha rallentato il traffico e per un paio d’ore ha provocato lunghe code in direzione Nord.

Quattro le vetture coinvolte: due in maniera marginale, tra le quali la Mercedes di Degan, e le due di grossa cilindrata che per diversi minuti hanno occupato la carreggiata in senso orizzontale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Castellana, i Carabinieri della tenenza di Mola e gli agenti degli istituti di vigilanza che hanno regolato il traffico, deviandolo verso la complanare di San Vito e Ripagnola. Sul posto anche i sanitari delle postazioni del 118 dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli e del Di Venere di Bari Carbonara che hanno soccorso una giovane donna e un ragazzo, entrambi con il «colpo di frusta».