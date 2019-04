Bari, ecco i candidati ai 5 municipi che sostengono Decaro

Il sindaco Antonio Decaro, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 26 maggio prossimo, questo pomeriggio ha ufficializzato i nomi dei candidati presidenti ai cinque Municipi. Si tratta di: Lorenzo Leonetti - 1° Municipio (Libertà-Murat-San Nicola- Madonnella-Japigia e Torre a Mare), Gianluigi Smaldone - 2° Municipio (Picone-Carrassi-Poggiofranco-San Pasquale-Mungivacca), Nicola Schingaro - 3° Municipio (San Paolo-Stanic-San Girolamo), Grazia Albergo - 4° Municipio (Carbonara-Ceglie-Loseto), Vincenzo Brandi - 5° Municipio (Palese-Santo Spirito).

«Ognuno di loro - ha detto Decaro - è fortemente legato al territorio. Nicola Schingaro, un sociologo, cresciuto al San Paolo. Gianluigi Smaldone, avvocato, è consigliere uscente e non ha bisogno di presentazioni. Grazia Albergo che si candida a Ceglie, Carbonara, Santa Rita è una insegnante ed è molto legata la territorio. Il suo nome è emerso da più parti nel suo quartiere; Vincenzo Brandi è stato vicesindaco. Lorenzo Leonetti, ufficiale dI Marina, è vicepresidente uscente del Municipio del mare. Ci conosciamo da tanto tempo, è molto legato a me. Ringrazio i presidenti uscenti. Alcuni hanno scelto la professione, come Dammacco che sostiene una delle mie liste civiche. E come Spizzico, diventato caporeparto del nucleo anticrimine a Bitonto. Gli altri tre presidenti uscenti vanno a rafforzare le liste del Comune».

«Ringrazio le liste che mi hanno lasciato ampia autonomia - ha aggiunto Decaro. - Non vengo da Marte, ho ascoltato tutti, ma ho deciso io. Due candidati presidenti li avevo scelti da tempo, gli altri più di recente. Ho voluto che le forze politiche si sentissero coinvolte, sia nella fase in cui mi hanno sottoposto dei nomi, sia quando li ho scelti. Ho ricevuto molti messaggi di sostegno per i nomi scelti: per l’autorevolezza delle persone e per il legame che hanno con il territorio che rappresentano».