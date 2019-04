Mark Lettieri: il talento del jazz arriva a Bari per un concerto e una masterclass

Arriva il 3 maggio all'Officina degli Esordi di Bari il talento di Mark Lettieri, chitarrista nella grande famiglia musicale degli Snarky Puppy, considerata la migliore band jazz-rock del pianeta. Lettieri arriva in Italia accompagnato dal bassista Wes Stephenson e dal batterista Jason JT Thomas, per presentare il nuovo progetto dal titolo “Things of That Nature”. Prima del concerto, il musicista vestirà i panni di docente e condurrà una Masterclass rivolta ai chitarristi, dalle 16 alle 18, sempre negli spazi dell'Officina degli Esordi, in via Crispi 5 a Bari.

Mark Lettieri è un artista poliedrico: chitarrista, compositore e produttore di origine californiana. Dal 2008 fa parte degli Snarky Puppy, considerata la formazione migliore del mondo nel jazz. Come leader, Lettieri ha pubblicato tre album: Knows nel 2011 e Futurefun nel 2013, e più recentemente, Spark ed Echo nel 2016 (Ropeadope Records).



Diversi i premi ricevuti nella sua carriera:

• nel 2017 ha vinto il Grammy per il Best Contemporary Instrumental Album con Culcha Vulcha, come membro di Snarky Puppy

• nel 2016 ha vinto Grammy ha vinto il Best Contemporary Instrumental Album per l'album Sylva, come membro di Snarky Puppy

• 2014 è vincitore del Grammy Award per il miglior R & B Performance (Snarky Puppy con Lalah Hathaway)

I biglietti per il concerto sono disponibili sui circuiti Vivaticket e Ticketone. Info: 393 9639865