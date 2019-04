Conversano, vento forte: volano le tegole dalla Cattedrale

BARI - Chiuse al transito, ieri nella tarda mattinata, piazza Castello e via Porta Antica della Città, nel centro storico, a causa delle forti folate di scirocco che hanno causato la caduta di alcune tegole dal tetto della Basilica Cattedrale.

Fortunatamente in quegli attimi non vi erano né auto né pedoni in transito. A intervenire sul posto, allertati dai passanti e dal parroco della Cattedrale, l’arciprete don Felice Di Palma, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano e gli agenti del comando cittadino della Polizia locale che hanno bloccato la zona.

I pompieri sono intervenuti con un’autoscala con quattro operatori, tre dei quali, imbracati, sono saliti in quota, a circa 25 metri, e hanno messo in sicurezza il tetto del monumento religioso, eliminando tutto il materiale in pericolo di caduta o instabile, permettendo così la riapertura della strada.

Le forti raffiche di vento che dalle prime ore della mattinata di ieri, giorno di Pasquetta, si sono abbattute sul Sud Est Barese, hanno fatto registrare diverse criticità.

Sul litorale, tratto compreso tra lido San Giovanni e San Vito, in territorio di Polignano, alcuni alberi sono stati abbattuti e un’auto, una «Fiat 500» ha subìto danni.

Gazebo in volo a Cozze, la frazione balneare di Mola di Bari, dove alcuni ragazzi avevano allestito il barbecue in una villa privata ma, non avendo calcolato la forza dello scirocco, hanno visto volare il gazebo in legno che è «ammarato», danneggiando nel frattempo una «Clio» in sosta in zona Ripagnola.

Disagi e lievi danni segnalati anche a Cala Padovano, sul tratto residenziale del litorale a Nord di Mola, e a Torre a Mare, dove è caduta una impalcatura senza danni a cose e persone.