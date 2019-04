Bari, cassonetti strapieni in C.so Vittorio Emanuele: denunciati 2 commercianti

BARI - Cassonetti strapieni di buste della spazzatura, bustoni neri e rifiuti che cascano su strada e marciapiede di Corso Vittorio Emanuele: è la fotografia postata dall'assessore Pietro Petruzzelli su Facebook che mostra lo stato di degrado in pieno centro. Questo spettacolo non è passato inosservato all’Amiu e alla polizia locale che hanno aperto i bustoni e hanno individuato i responsabili. Si tratta di un ristoratore di corso Vittorio Emanuele e un barista di strada Vallisa. «Riceveranno – tuona l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli – una bella sanzione per aver abbandonato questi bustoni in corso Vittorio Emanuele, incuranti delle regole, senza rispetto per la nostra città e per tutti noi baresi e direi anche senza vergogna»

Non è la prima volta che capita: poco tempo fa lo stesso sindaco Antonio Decaro aveva postato un video contro gli sporcaccioni del centro mostrando le montagne di rifiuti non differenziati abbandonati in strada.

Decine negli ultimi anni i commercianti multati eppure c’è chi continua a sporcare la città e a non rispettare la normativa.