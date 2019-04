Bari, chiude la gioielleria Trizio Caiati in via Sparano: addio a un altro negozio storico

BARI - Un altro negozio storico di Bari chiude i battenti: questa volta è toccato alla gioielleria Trizio Caiati in via Sparano, da 94 anni in città e da ben 50 anni nella principale via dello shopping barese. Dopo aver festeggiato il prestigioso traguardo lo scorso 23 dicembre, l'attività ha annunciato ai suoi clienti la chiusura con un post su Facebook

«Trizio Caiati 1925 annuncia la chiusura del negozio di Bari per nuiva strategia internazionale - scrivono - Liquidazione dal 15 aprile al 31 maggio».