Bari, assalivano armati furgoni portavalori: 5 in manette

BARI - La Polstrada di Bari e delle sottosezioni Bari Sud e Trani, con il Servizio Centrale Operativo della Polizia, ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura, per associazione a delinquere aggravata. Gli arrestati sono accusati di aver costituito una banda per compiere rapine a furgoni portavalori e ricettare i preziosi trafugati.

Si tratta dei pregiudicati V.C. di 31 anni, G.C. di 62, V.D. di 57, G.F. di 43 e M.S. di 55 anni, già sottoposti a fermo di polizia giudiziaria il 31 marzo. L’indagine era stata avviata nel novembre 2018 dopo una rapina di preziosi a un furgone portavalori in autostrada, vicino Canosa di Puglia. Trovate e sequestrare numerose armi, munizioni, giubbotti antiproiettile, passamontagna, guanti, dispositivi per inibire le telecomunicazioni, oltre a molte piante di marijuana, custodite all’interno di un vivaio in disuso in provincia di Foggia.