Bari, FI: «Su centrale del latte solo propaganda»

BARI - Sulla riqualificazione della Centrale del latte di Bari presa di posizione del consigliere di FI della II circoscrizione, Luigi Schirone parlando di “propaganda”.

“I cantieri per l'avvio dei lavori -scrive - richiederanno moltissimo tempo. Considerando la situazione di partenza dello stabile che al momento non rispetta alcun criterio di accessibilità”.

La struttura in questione è situata in una strada a scorrimento veloce dove non è possibile parcheggiare, cosa che mette a rischio la propria e l'altrui incolumità.

“In questi 5 anni trascorsi con l'amministrazione del centrosinistra - aggiunge - non c'è mai stata nessuna presa di posizione da parte del presidente e dell'intera maggioranza in merito alla chiusura del centro prelievi in Via Federico Vecchio (chiuso già nel 2015) e nemmeno sulla chiusura della postazione di guardia medica e degli altri presidi sanitari. Stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria: oltre a queste strutture anche il Consultorio Picone-Poggiofranco è stato spostato nel centro cittadino così come il Centro Prelievi di Via Giulio Petroni, inattivo dall'anno scorso. In questo modo gli anziani e i malati cronici, i maggiori fruitori dei servizi sanitari, sono costretti a spostarsi nel poliambulatorio di Caduti di Via Fani in centro e di notte persino più lontano fino alla Guardia Medica di Carbonara o di via Villari”.

“Da parte loro c'è sempre stato silenzio e su questo una assoluta mancanza di pianificazione. Da notare come invece in comuni della provincia molto più piccoli del II Municipio di Bari vengono attivati i Presidi Territoriali di Assistenza”.

“Come Forza Italia - prosegue Schirone - preferiamo mantenere il focus di intervento su altre iniziative. Nel programma è previsto un impegno personale con le iniziative da effettuare sul territorio per alcuni servizi soppressi fra cui la guardia medica, problema fortemente sentito dai residenti, oltre al centro prelievi ed ambulatori destinati ad anziani di cui il Municipio è in maggioranza rappresentato”.