Castellana Grotte, cc catturano banda di 4 georgiani specializzati in furti nei market

I carabinieri di Castellana Grotte (Ba) hanno arrestato in flagrante quattro cittadini georgiani per furto aggravato e ricettazione. La banda da tempo era stata segnalata anche nei paesi limitrofi per piccoli furti e taccheggi ai danni di esercizi commerciali, e i responsabili erano sempre riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I militari hanno notato un individuo che dopo aver nascosto uno zaino della spesa sotto il giubbotto tentava di raggiungere in tutta fretta un'auto parcheggiata con altre tre persone all'interno, ma l'uomo è stato bloccato. Nello zaino c'erano 200 euro di alimenti rubati poco prima, e anche gli altri tre sono stati fermati. Nell'auto erano nascosti 2000 euro di alimenti, trafugati poche ore prima da altri supermercati della zona. I quattro sono tutti ai domiciliari: due di loro hanno precedenti per furto e rapina. La merce è stata restituita.