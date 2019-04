Libri: al comune di Bari premio «Città che legge 2018», vinti 80mila euro

Al Comune di Bari è stato assegnato il premio nazionale «Città che legge 2018» per il progetto «Bari social book» dell’assessorato al welfare. Il riconoscimento è stato consegnato - informa una nota - questa mattina a Napoli, nell’ambito della seconda convention nazionale «Libri e lettura per l’inclusione sociale» promossa dal Centro per il libro e la lettura del Mibact in collaborazione con NapoliCittaLibro. L'assessora al Welfare ha ritirato per conto del Comune di Bari il premio, dell’importo di 80mila euro, che consentirà di ampliare gli orari di apertura dei 14 spazi sociali allestiti presso diverse realtà pubbliche e private. Il premio consentirà inoltre di sostenere la nuova edizione del festival del libro sociale e di comunità e dar vita alla prima biblioteca itinerante per mare a bordo di una barca di 13 metri confiscata ai trafficanti.



Bari Social Book coinvolge enti e istituzioni pubbliche e private, biblioteche, librerie, scuole, associazioni, soggetti non profit, strutture e servizi del welfare cittadino rivolti a minori e adulti, giovani e anziani, con l’obiettivo di costruire una città più solidale e attenta ai bisogni di tutte e tutti, rilanciando l’importanza della lettura come elemento di crescita personale e riscatto sociale. Alla rete, promossa dall’assessorato al Welfare e dall’ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, aderiscono oltre 80 realtà pubbliche e private