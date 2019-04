Bari, ubriaco fa un incidente: minaccia poliziotti e mette a soqquadro la Questura

Guidava la sua Merceds nonostante avesse alzato il gomito e, dopo aver provocato un incidente, non ha esitato ad aggredire i poliziotti. In cella, con l'accisa di resistenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è finito il 49enne Salvatore Cirrito. L'uomo è stato bloccato in via Napoli, nei pressi della Caserma Briscese, dopo aver causato un incidente e danneggiato due auto e aver dato via a uno spericolato inseguimento al termine del quale è stato bloccato. Tuttavia, non contento, il 49enne ha aggredito i poliziotti minacciandoli. E' stato trasportato al pronto soccorso per la cura delle ferite che si è procurato nel corso dell'incidente. Anche in Questura il 49enne ha dato in escandescenze danneggiando alcuni arredi della sala fermati. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla locale Polizia Locale.