Bitonto, auto giù da una scarpata nella notte: muoiono due 20enni, un ferito

Due ventenni sono morti e un terzo ragazzo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte all’ingresso di Bitonto sulla via per Palo del Colle, nel barese. Per cause da accertare, il conducente di una Fiat Punto Evo ha perso il controllo dell’auto sfondando il guard rail in prossimità di una curva. La vettura è poi finita in una scarpata ribaltandosi.

Nell’impatto hanno perso la vita un ragazzo poco più che ventenne e una ragazza diciottenne. Un terzo giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito al Policlinico in gravi condizioni. A dare l’allarme è stata una coppia di amici che viaggiava su un’altra auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.