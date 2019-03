Bari, trova la bici che le era stata rubata in vendita su un sito: ladro incastrato

Una donna barese di 31 anni, dopo aver denunciato il furto della propria bicicletta, l'ha trovata in vendita su un sito. L'astuta ragazza si è messa in contatto con il venditore, un barese di 39 anni con precedenti, contrattando un prezzo di 100 euro (la bici ne valeva 500). Dopo aver contattato la polizia, si è presentata all'appuntamento con un agente in borghese, e una volante si è appostata in zona, pronta a intervenire. La donna ha inforcato la bici per fare un giro di prova, e il poliziotto ha immediatamente bloccato il 39enne, che è stato denunciato per ricettazione.