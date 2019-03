Ritmi africani e vocalità occidentale: la superband I Hate My Village in concerto a Bari

Sono una superband composta da tre pilastri del panorama indipendente italiano (Fabio Rondanini - Calibro 35 e Afterhours, Adriano Viterbini - Bud Spencer Blues Explosion, e Alberto Ferrari - Verdena): gli I Hate My Village saranno sabato 30 marzo in concerto a Bari, all'Officina degli Esordi, per presentare l'omonimo album uscito il 18 gennaio. Un mix esplosivo di melodie e ritmi africani che si fondono con timbriche occidentali, anticipato dai singoli Tony Hawk of Ghana e Acquaragia.

I biglietti per il concerto sono disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket.



I Hate My Village testimonia l’amore viscerale di Rondanini e Viterbini per la musica africana, un amore nato sui palchi - accompagnando maestri quali Bombino e Rokia Traoré - e poi cresciuto in sala prove con la curiosità di chi ha costantemente voglia di contaminarsi e divertirsi nell’ampliare il proprio orizzonte.

Questo risultato si amplifica ulteriormente grazie al contributo di uno dei personaggi chiave del rock nostrano dagli anni ’90: Alberto Ferrari (Verdena) si inserisce con la sua inconfondibile vocalità, donando all’amalgama strumentale un ulteriore elemento capace di unire mondi - apparentemente lontani - che in I Hate My Village sembrano coesistere da sempre.