Sziget Festival: a Bari le selezioni per suonare a Budapest

Il Festival Pass '19 - Talent Selection, contest nazionale per suonare allo Sziget Festival di Budapest e all'Home Festival di Venezia fa tappa a Bari, al Garage Sound. Una giornata tutta dedicata alla musica emergente, quella di sabato 23 marzo, che si concluderà alle 23 con il concerto dei Go!Zilla.

In scaletta Walter Celi (Ba), Merifiore (Le), Fam ily Business (Pv), Piqued Jacks (Pt), Quiver (Rm), La Maschera (Na), Maru (Bo), The Sunset (Mb), Closing Parade (Vi) e Damnedz 23 (Mi).

La giuria che sarà chiamata a valutare le 10 band per poi decretarne il vincitore, sarà composta da: Andrea Favrin (Magellano Concerti), Umberto Bonanni (Pistoia Blues e Beat Festival), Yannick Rouillon (Sziget Festival Francia), Michele Traversa (Giornalista, Editore di LSDmagazine) e un rappresentante dell'Home Festival.

Partner della manifestazione sono anche: Billboard Italia, Exploding Bands e Common Music. In particolare Billboard Italia sarà presente con la sua troupe per seguire tutta la fase delle audizioni live e la finale che sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 21 sulle pagine Facebook di Sziget Festival, Home Festival, Billboard Italia e altri partner.