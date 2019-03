Rifiuti, sindaco Modugno acquista app: mapperà la puzza

La città di Modugno, alle porte di Bari, è da decenni afflitta dal fenomeno della puzza, su tutte - è detto in una nota del Comune - quella prodotta dall’impianto di compostaggio della Tersan. Per contrastare in modo più efficace le molestie olfattive, il sindaco, Nicola Magrone, ha deciso di acquistare l’App 'Segnal App-Odorì, dedicata alla raccolta ed alla gestione delle segnalazioni di molestia olfattiva percepita dai residenti. L’App (disponibile su IOS e Android) raccoglierà anche le relative informazioni (posizione geo-referenziata, orario della segnalazione, intensità dell’odore percepito), che consentano ai cittadini di inviare in modo agevole e tempestivo le segnalazioni di emissioni odorigene.

In pratica, installando l’applicazione sul proprio smartphone, ogni cittadino potrà inviare informazioni relative a intensità e descrizione dell’odore delle molestie olfattive percepite potendo contare sulla registrazione automatica dei riferimenti spazio-temporali della segnalazione e dei dati della velocità e direzione del vento al momento della segnalazione. "Seppure a intermittenza - spiega il sindaco Nicola Magrone -, quando la puzza arriva sul centro abitato resta insopportabile, sgradevole e molesta al punto da provocare nausea, capogiri, irritazioni delle vie respiratorie. Sono fenomeni descritti nelle segnalazioni di cittadini che l’amministrazione raccoglie scrupolosamente dal 2015 per poi trasmetterle ad Arpa Puglia sollecitandola a intervenire».