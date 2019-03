Palo, 27enne aveva in casa circa un chilo di droga: in cella

UN 27enne di Palo del Colle, Michele Daniello, incensurato, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito degli specifici servizi predisposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, un equipaggio dei “Falchi” della Squadra mobile della Questura di Bari ha eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane; i poliziotti, con l'impiego delle unità cinofile, hanno rinvenuto e sequestrato circa 900 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento di numerose dosi, pronte per essere spacciate. Michele Daniello è stato accompagnato in carcere.