Emiliano vola in Albania per promuovere la Puglia «come stile di vita»

BARI - Nell’ambito della settimana della Cucina italiana nel mondo, in Albania si terrà un focus specifico sulla Regione Puglia che porterà a Tirana, per la prima volta in sede europea, il progetto Apulian Life Style. Ne dà notizia la Regione precisando che il governatore Michele Emiliano parteciperà alla conferenza scientifica 'Health Promotion e Dieta Mediterranea sostenibilè, l’Apulian Lifestyle come modello di sviluppo salubre e sostenibile, che si terrà a Tirana lunedì 19 novembre nell’Hotel Plaza (al 23esimo piano) dalle 14.30 alle 17.30.

Alle ore 20 nella residenza dell’Ambasciata italiana ci sarà la presentazione dell’Apulian Life Style con degustazione e cooking show condotto da due chef pugliesi. Il modello pugliese dell’Apulian Life Style è parte di un progetto più ampio di collaborazione con l’Albania che si chiama 'Food4health-Agricoltura e Agrofood’, il cui capofila è il ministero dell’Agricoltura albanese. Il progetto, che mira a migliorare le condizioni produttive nel settore dell’agrofood, sostiene anche il modello pugliese dell’Apulian Life Style finalizzato alla qualificazione dei prodotti tipici e della dieta mediterranea.

Nel corso della mattinata Emiliano parteciperà alle ore 10, nel Municipio di Tirana insieme con il sindaco della città Erion Veliaj, alla conferenza stampa di presentazione del Bosco orbitale della Puglia. Alle ore 11, presso il Lago di Farka a Tirana, ci sarà la cerimonia di inaugurazione del Bosco orbitale realizzato, in parte naturalmente, con le tremila piante donate dalla Regione Puglia, tra cui lecci, querce, ginepro, corbezzolo, roverella e lentisco. L’area verde del Lago di Farka avrà dunque circa un ettaro di terreno che costituirà il Bosco Puglia. Nella mattina di lunedì il presidente Emiliano inaugurerà anche la sede della Regione Puglia a Tirana.