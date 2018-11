Plafoniere in azione: la nuova sede della Regione Puglia si accende

Le plafoniere della discordia sono entrate in azione: la nuova sede del Consiglio della Regione Puglia, in via Gentile, questa sera appare illuminata! Prove tecniche, quindi, per capire il funzionamento delle ormai note plafoniere, le lampade necessarie a rimpiazzare i neon previsti nel progetto e non più a norma, su cui si è scatenata la bufera mediatica. Dopo tante parole, ecco la luce.