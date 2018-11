A bordo condizioni disumane, Guardia Costiera blocca nave a Bari

Per gravi deficienze nelle dotazioni di bordo, e per le condizioni di vita igienico-sanitarie dei 18 membri dell’equipaggio, definite quasi disumane, la Guardia Costiera ha disposto il blocco nel porto di Bari del mercantile 'Lucky Brother', battente bandiera della Repubblica di Palau (piccolo stato insulare del Pacifico occidentale) giunto nel capoluogo pugliese sabato scorso con un carico di 6.600 tonnellate di mais.



Gli Ispettori 'Port State Control' della Guardia Costiera di Bari, informa una nota, su segnalazione della banca dati dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa), hanno effettuato un controllo a bordo della nave rilevando gravi problematiche di tenuta della pompa del sistema antincendio di bordo, nonché gravi carenze tecniche delle cinture di salvataggio le cui luci erano state manomesse e sostituite in modo non appropriato. Inoltre, le carte nautiche relative alle rotte da intraprendere erano scadute o non aggiornate.



La Guardia Costiera ha inoltre accertato l’estrema precarietà strutturale e igienico-sanitaria dei locali destinati all’equipaggio composto da 18 uomini, in maggioranza di nazionalità siriana, costretti a condizioni di vita quasi disumane. Gli ispettori hanno trovato le cabine equipaggio, i corridoi e l’infermeria sporchi e sudici. Nelle stesse condizioni erano materassi e cuscini. La pavimentazione era in cattivo stato di manutenzione e le tende oscuranti sostituite da tovaglie e lenzuola.

Il blocco della nave è stato notificato al comandante siriano, all’armatore libanese, al registro navale di classifica dell’unità e allo Stato di bandiera. La nave potrà ripartire solo dopo aver posto rimedio alle carenze, e reso più accettabili le condizioni dei locali di vita dell’equipaggio.