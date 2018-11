Bari, ruba un portafoglio dal camerino del Petruzzelli: arrestato vigilante

BARI - Avrebbe rubato un portafogli all’interno di un camerino del Teatro Petruzzelli, tentando poi di prelevare danaro con il bancomat che era all’interno. Per i reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito i Carabinieri hanno arrestato un 44enne barese, con vecchi precedenti penali per furto e droga, dipendente dell’istituto di vigilanza privata 'Cosmopol' incaricato del servizio di sicurezza del teatro.

All’uomo il gip del Tribunale di Bari, Francesco Pellecchia, ha concesso gli arresti domiciliari. Stando a quanto accertato dalle indagini, coordinate dal pm Fabio Buquicchio e partite dalla denuncia delle vittima del furto, la tour manager di uno spettacolo musicale in scena lo scorso 18 marzo nel teatro barese, il portafogli le sarebbe stato sfilato dalla borsa, custodita nel camerino. Le sarebbero così stati sottratti documenti, una carta di credito e un bancomat e 80 euro in contanti. Qualche ora più tardi la carta di credito sarebbe stata usata per tentare un prelievo di mille euro. All’identificazione del 44enne gli investigatori sono giunti grazie alle immagini di sorveglianza dello sportello bancomat. Nell’interrogatorio di garanzia l’indagato ha negato dinanzi al gip di aver commesso il furto, spiegando di aver trovato per strada la carta di credito e ammettendo di aver tentato il prelievo del denaro senza riuscirvi.

Non ho notizie dirette sul caso, ma posso dire che ogni qualvolta si è verificata una situazione di illegalità all’interno del Teatro Petruzzelli è stata mia cura denunciare alla forze dell’ordine l’accaduto.

«La mia stella polare è l’orientamento che il presidente, il consiglio di indirizzo e i soci mi hanno affidato e cioè che non deve essere tollerato nessun tipo di variazione rispetto a un percorso di legalità. Per questo motivo - dice il sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli Massimo Biscardi - ogni volta che sono chiamato a collaborare, faccio e farò il mio dovere»