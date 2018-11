Terremoto, trema Altamura (magnitudo 3,5): scosse avvertite da Bari a Matera

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 13:45 nel Barese. L'epicentro - come rilevato dalla sala operativa dell'inge (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) - è a 5 km a Nord Est di Altamura (Ba). La scossa, a 38km di profondità, è stata percepita in modo netto in tutta la provincia, da Bitonto a Modugno alla stessa Bari . Non si segnalano per il momento danni a cose o persone.

La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita anche a Matera e in altri comuni della provincia, confinante con il Barese. Nella Città dei Sassi in molti sono scesi per strada e sono numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco. Al momento non sono segnalati danni a persone o a cose.

NESSUN DANNO - Solo tanta paura tra i cittadini dopo la scossa di terremoto che alle 13.45 di oggi è stata avvertita, nelle province di Bari, Bat e Matera, con epicentro localizzato dall’Ingv a circa 5 chilometri di Altamura ad una profondità di 38 km. La scossa è stata classificata di magnitudo 3.5. Lo rende noto la Protezione civile della Puglia la quale conferma che "non sono stati segnalati danni».

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale - si legge nella nota - «resterà in costante contatto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per seguire l’evolversi della situazione e intervenire in caso di necessità». Ai cittadini si ricorda di assumere comportamenti responsabili di autoprotezione, come consigliato dallo stesso Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sul sito http://iononrischio.protezionecivile.it/