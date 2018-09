Sparatoria a Libertà, ferito 35enne: a premere il grilletto la sua ex

BARI - Sparatoria al quartiere Libertà di Bari: un 35enne ha telefonato al 112, segnalando di essere stato ferito dalla sua ex compagna con un colpo d'arma da fuoco durante un litigio, in via Crispi, angolo viale Libertà. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è lievemente ferito al gluteo, ma non risulta in pericolo di vita. La donna, di 33 anni con precedenti penali, al momento è ricercata dai carabinieri per chiarire la questione. Secondo quanto si apprende il ferito era stato denunciato recentemente dalla donna per atti persecutori. Il ferimento è avvenuto in strada, vicino all'abitazione della donna stessa.