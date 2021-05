Giovani europei: arriva «Erasmus+»

L’Unione europea punta sempre più su giovani e formazione. Scelta strategica alla luce della necessità di puntellare sin dalle risorse più verdi il progetto dell’Europa unita. Quella di maggio, al Parlamento europeo, è stata una sessione che ha visto approvare due provvedimenti estremamente importanti come due voti che hanno dato il via libera ad un progetto «Erasmus+» con delle caratteristiche che vanno ad accentuare le politiche di rinnovamento puntando su una maggior inclusività e, non meno importante, il nuovo programma di volontariato Ue all'interno del quale ci si concentrerà in ambiti che avranno come fulcro propulsivo l'apprendimento, le abilità e le competenze al fine di permettere una più ampia possibilità per accrescere la partecipazione delle persone con meno opportunità, purtroppo aumentate in questo periodo di pandemia, con dei progetti utili a produrre dei cambiamenti nelle comunità locali.

ERASMUS+ La novità sostanziale è insita nella circostanza che per 2021-2027 i finanziamenti sono praticamente raddoppiati con una dotazione per le diverse fonti pari ad oltre 28 miliardi di euro rispetto ai quasi 15 miliardi dello scorso periodo. Insomma una pioggia di euro che andrà a rafforzare il programma principe nell'ambito del rafforzamento dell'identità europea ideato dalla professoressa Sofia Corradi. A questo punto Commissione e i 27 Stati membri sono chiamati a per presentare piani d'azione «per migliorare l'accesso all'apprendimento e alla mobilità per le persone che storicamente hanno avuto meno possibilità di parteciparvi (persone con una disabilità, in stato povertà, o che vivono in località remote, provenienti da un contesto migratorio». Tra le novità caratterizzanti del nuovo programma certamente merita attenzione la concreta possibilità per gli studenti dei programmi d'insegnamento per adulti di trascorrere fino a sei mesi in un altro paese dell'Unione non dimenticando che sono state registrate tutte quelle difficoltà legate alla gestione con un impianto più semplice attraverso sistemi informatici più agevoli da usare e una notevole riduzione di pratiche amministrative. Spicca tra i modelli d'istruzione innovativi in campo oltre all'iniziativa DiscoverEU che consente ai giovani l'opportunità di richiedere un pass gratuito per viaggiare in Europa a scopo didattico in campo anche l'iniziativa «Università europee» utile agli studenti di laurearsi combinando gli studi in diversi paesi dell'Ue.

Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 Anche questo importante strumento di europeismo concreto e strettamente legato agli ideali dei padri fondatori vede un sostanziale miglioramento in vari ambiti tra i quali la polizza assicurativa e le garanzie sulla salute e la sicurezza.

Il nuovo Corpo europeo di solidarietà avrà una connotazione maggiormente inclusiva. Dovranno essere studiate proposte «per aumentare la partecipazione dei giovani che sono stati esposti a svantaggi strutturali rispetto ai loro coetanei e che non hanno potuto prendere parte al programma in passato». È bene ricordare che chiunque abbia un'età compresa tra i 18 e i 30 anni può fare domanda di volontariato per un periodo compreso tra due e dodici mesi in qualsiasi paese UE o anche in Islanda, Macedonia del Nord, Turchia e Liechtenstein.