Gazzetta «Bene culturale»: lettera del rettore UniSalento

Sulla vicenda della Gazzetta del Mezzogiorno scende in campo anche il Rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice. Nei giorni scorsi lo stesso aveva fatto anche il suo collega dell'Università di Bari.

Pollice in una lettera, inviata al presidente dell’l’Accademia Pugliese delle Scienze, prof.Eugenio Scandale, rimarca come la Gazzetta sia da ritenersi un bene storico-culturale e come tale vada posto sotto la tutela del ministero dei Beni Culturali.

Ma ecco il testo della sua lettera.

Caro Presidente, è con grande convinzione che appoggio – in qualità di Rettore e di Presidente pro tempore del CURC - l’iniziativa proposta dalla Responsabile della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, Dott.ssa Annalisa Rossi, di avviare la procedura per apporre un vincolo di interesse storico per l’Archivio e la Testata della Gazzetta del Mezzogiorno così che entrambi possano essere sotto la tutela del Ministero dei Beni Culturali – Mibact.

Il sostegno che mi chiedi, infatti, è doveroso per l’Istituzione che rappresento ed è stato condiviso all’unanimità anche dal CURC – Puglia (Comitato Regionale di Coordinamento Universitario). La Gazzetta del Mezzogiorno ha un peso culturale, storico, sociale così importante per la Puglia che non può essere subordinato alle vicende economiche e giudiziarie che la Testata sta vivendo.

Ben venga, quindi, la possibilità di inserire la Gazzetta tra le Istituzioni culturali, patrimonio comune dei cittadini, così da tutelarne il valore di voce libera della gente del Mezzogiorno che da 130 anni racconta il nostro territorio con impegno e passione. Smarrire questo valore inestimabile è un errore che la nostra società civile deve impedire e non può permettersi.

Fabio Pollice - Rettore Università del Salento - Presidente CURC-Puglia