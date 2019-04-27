Sabato 27 Aprile 2019 | 15:18

NEWS DALLA SEZIONE

Amministrative Corato

 

Amministrative Bitritto

 

Amministrative Rutigliano

 

Amministrative Putignano

 

Amministrative Gioia del Colle

 

Amministrative Turi

 

Il Biancorosso

CALCIO MERCATO
Palmiero e Tutino nel mirino del BariPiace la coppia in avanti del Cosenza

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Piace la coppia in avanti del Cosenza

 

NEWS DALLE PROVINCE

MateraIl provvedimento
Lavoro nero a Matera: denunciato un cinese, titolare opificio

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BariMotori
Gran Premio di Bari: i 50 bolidi in mostra in Piazza Prefettura

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LecceHashish e marijuana
Droga in cassaforte in camera da letto: arrestato 27enne a Lecce

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BrindisiA latiano
Latiano, fermato da cc: «So dove abiti, hanno fatto bene ad ammazzare collega a Foggia», 2 arresti

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TarantoLa triste statistica
Tumori legati all'attività lavorativa: Taranto prima in Italia

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PotenzaIl caso
Potenza, il ponte Musmeci si sgretola e nessuno interviene

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BatAmbiente
Bonifica della Cobema, perplessità sul progetto

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FoggiaMafia
Agguato a Vieste, ferito in una sparatoria il boss Perna: è grave

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Stub su esponenti clan rivale

 
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Lineablu: su Raiuno le bellezze della costa pugliese, da Monopoli a Brindisi

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Comunali 2019 - CANDIDATI E LE LISTE di puglia e basilicata

BARI (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Bari: Binetto - Bitritto - Cellamare - Corato - Gioia del Colle - Poggiorsini - Putignano - Rutigliano - Turi
Provincia di Brindisi: Mesagne - Ostuni - Villa Castelli
FOGGIA (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Foggia: Apricena - Biccari - Carlantino - Castelluccio Valmaggiore - Castelnuovo della Daunia - Celle di San Vito - Deliceto - Lesina - Lucera - Orta Nova - Poggio Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Severo - Sant'Agata di Puglia - Stornarella - Torremaggiore - Troia - Volturara Appula - Volturino
LECCE (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Lecce: Andrano - Bagnolo del Salento - Botrugno - Campi Salentina - Carpignano Salentino - CastrÃ¬ di Lecce - Copertino - Corsano - Cursi - Giuggianello - Lequile - Martignano - Miggiano - Minervino di Lecce - Morciano di Leuca - Muro Leccese - Novoli - Palmariggi - Parabita - SeclÃ¬ - Soleto - Specchia - Sternatia - Supersano - Surano - Tiggiano - Tuglie - Zollino
Provincia di Taranto: Carosino - Faggiano - Leporano - Maruggio - Roccaforzata
POTENZA (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Potenza: Anzi - Armento - Banzi - Barile - Brienza - Brindisi Montagna - Calvera - Castelluccio Superiore - Castelmezzano - Chiaromonte - Gallicchio - Guardia Perticara - Lagonegro - Laurenzana - Maratea - Marsicovetere - Missanello - Montemurro - Nemoli - Noepoli - Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Rapone - Rivello - Roccanova - Rotonda - San Chirico Nuovo - San Fele - San Paolo Albanese - San Severino Lucano - Sant'Angelo Le Fratte - Satriano di Lucania - Savoia di Lucania - Spinoso - Terranova di Pollino - Tito - Trivigno - Venosa - Viggiano
Provincia di Matera: Bernalda - Calciano - Cirigliano - Craco - Garaguso - Gorgoglione - Miglionico - Nova Siri - Pomarico - Rotondella - San Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni

Amministrative Corato

CANDIDATO SINDACO - CLAUDIO AMORESE


CORATO NEL CUORE

  • Cipriani Anna
  • Acella Isabella
  • Amorese Vincenzo
  • Asselti Antonio
  • Balducci Dino Cataldo
  • Bevilacqua Ernesta
  • Cipriani Francesco
  • Di Gioia Aldo
  • Di Gravina Valentina
  • D’Introno Antonietta
  • Ferrucci Giuseppe
  • Fracchiolla Mariangela
  • Gallo Angela Maria
  • Giaconella Antonio
  • Iurilli Michele
  • Lafranceschina Raffaella
  • Mazzilli Domenico
  • Miscioscia Francesco
  • Paganelli Vincenzo
  • Piccarreta Nicoletta
  • Quinto Felice
  • Salamone William
  • Tucci Francesco
  • Zucaro Michele

DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA

  • Balducci Sabrina
  • Calvano Apollonia detta Lonia
  • Cannillo Vito
  • Cialdella Maria
  • Colangelo Vincenzo
  • Caputo Francesco detto Franco
  • Casalino Annalisa
  • De Palma Rossella
  • Gavioli Rossella
  • Giuliano Michele
  • Introna Giovanna
  • Livrieri Lucia
  • Loiodice Rosa
  • Mazzilli Martina
  • Mazzoccoli Roberta
  • Mongelli Lucia
  • Nichilo Marinella detta Marina
  • Piombino Marilisa
  • Ruggieri Marilena
  • Sinisi Ivana
  • Procacci Stefano
  • Strippoli Carlo
  • Testino Costantino
  • Valente Domenico

PUGLIA POPOLARE

  • Mascoli Salvatore
  • Ferrucci Gianluigi
  • Strippoli Cataldo detto Aldo
  • Rutigliano Francesca Maria
  • Crocetta Francesco
  • Montaruli Francesco
  • Mazzilli Vincenzo
  • Marzocca Mario
  • Gadaleta Benedetta
  • Zucaro Giovanna
  • Forte Angelo
  • Cimadomo Giulia
  • Caputo Luigi
  • Di Bari Lucia
  • Falco Nunziatina
  • Ilarini Cimadomo Maria
  • Lotito Michele
  • Mangano Marica
  • Marrone Patrizia
  • Quercia Peppino
  • Roselli Tonia
  • Soldano Domenico
  • Tarricone Pasquale
  • Vangi Arcangela


SUD AL CENTRO

  • Arbore Domenico
  • Arbore Luigi
  • Bovino Giovanni
  • Bucci Michele
  • De Palma Giuseppe
  • Diaferia Pasqualino detto Pasquale
  • Diasparra Gioacchino
  • Di Bartolomeo Michele
  • Di Bisceglie Nunzio
  • Livrieri Giuseppe
  • Losapio Rosa detta Rossella
  • Maldera Filomena detta Flora
  • Mangano Giuseppe
  • Mangione Michele
  • Menduni Tiziana
  • Miscioscia Simona
  • Musci Luigi
  • Nesta Raffaella
  • Nichilo Maria detta Marisa
  • Rosito Patrizia
  • Tarricone Antonella
  • Torelli Massimo
  • Buonomo Antonio
  • Ricciardella Marica Anna

UDC

  • Labianca Vincenzo
  • Cavuoto Marianna
  • Cercone Rosanna detta Rosy
  • Conserva Gioele
  • Curci Graziana
  • De Laurentis Luigi
  • Di Gennaro Antonio
  • Dilauro Giuseppina detta Giusy
  • Fracchiolla Serena
  • Leuci Anna
  • Livrieri Renato
  • Loiodice Annarita
  • Maino Maurizio
  • Mangione Mariella
  • Miscioscia Valentina
  • Noviello Giuseppe
  • Papagno Domenico
  • Picca Giuseppe detto Pino
  • Piccolomo Cataldo
  • Scaringella Nicola detto Nico
  • Taccardo Cristian
  • Tarantini Cataldo
  • Terzulli Rossella
  • Valente Graziella

Candidato sindaco - Vito Bovino


BOVINO SINDACO

  • Bovino Michele
  • Carascoso Giusi
  • Cusmai Leonardo
  • Di Caterina Monica
  • Ferrara Luigi
  • Grammatica Cataldo
  • Grandolfo Giuseppe
  • Lastella Angela
  • Leo Nicola
  • Loiodice Romina
  • Lotito Michele
  • Luzio Salvatore
  • Marcone Maurizio
  • Mazzilli Vincenzo
  • Miscioscia Valerio
  • Moccia Francesca
  • Molinini Giuseppe detto Pino
  • Mongelli Luisa
  • Mosca Rosalba
  • Patruno Ilario
  • Roselli Angela
  • Saragaglia Teresa
  • Tedone Marcello
  • Zaza Angela

NUOVA UMANITA'

  • Bovino Anna
  • Calvi Ettore
  • Colucci Rosanna
  • Dell’Aglio Lucia
  • Di Bisceglie Daniele
  • Di Gennaro Anna
  • Diaferia Benedetto
  • Ferri Lucia Valentina
  • Ferrucci Giuseppe detto Pino
  • Fusaro Giuseppe
  • Maldera Giuseppe detto Pippo
  • Menduni Luigi
  • Paparella Matilde
  • Piccarreta Consiglia detta Lia
  • Piccolomo Cataldo
  • Procacci Luigi
  • Roselli Filomena detta Flora
  • Scarpa Giuseppe
  • Scrosati Floreana
  • Simonetti Fabio
  • Strippoli Lucia
  • Tandoi Daniele
  • Varesano Aldo
  • Ventura Vito

PARTITO DEMOCRATICO

  • Addario Aldo
  • Caradonna Anna
  • Coppolecchia Gaspare
  • Di Gennaro Annamaria
  • Di Gioia Luisa
  • Di Girolamo Attilio
  • Di Terlizzi Biagio
  • Lastella Vito
  • Lastella Marilena
  • Leone Annalisa
  • Localzo Nunzia
  • Loiodice Tommaso
  • Mangione Angelo
  • Marcone Rosalba
  • Nocella Giuseppe
  • Piccolomo Filippo
  • Pilato Domenico
  • Procacci Cataldo
  • Scaringella Laura
  • Sforza Grazia
  • Sgaramella Domenico
  • Tatoli Giuseppina
  • Teotino Mariangela
  • Varesano Patrizia


CANDIDATO SINDACO - CORRADO DE BENEDITTIS


DEMOS - DEMOCRAZIA SOLIDALE

  • Antelmi Stefania
  • Avella Franco
  • Berardelli Simona
  • Bucci Annarcangela
  • Capobianco Maria Raffaella
  • Capozza Filippo
  • Cialdella Gaetano Danilo
  • D’Abramo Rossella
  • De Benedittis Antonella
  • Di Bari Annamaria
  • Di Taranto Francesca
  • Diaferia Pasquale
  • Dinoune Kamilia
  • D’Oria Gabriele
  • Ferrara Michele
  • Lamesta Alessandro
  • Lopetuso Leonardo
  • Lops Sabina
  • Lotito Angela
  • Marcone Beniamino
  • Martinelli Francesco
  • Natilla Giuseppe
  • Tarantini Benedetto
  • Varesano Nunzia

RIMETTIAMO IN MOTO LA CITTA’

  • Anelli Corrado
  • Bove Valentina
  • Bucci Domenico
  • Cappelli Bruno
  • Carnicella Luisa
  • Colonna Carlo
  • Di Tommaso Francesco
  • Diaferia Francesca
  • Ferrante Flavia Fatima
  • Ferrara Paola
  • Grimaldi Maria Cristina
  • Masciavè Antonietta Rocio
  • Mastrototaro Andrea
  • Mone Kozma
  • Natalini Silvana
  • Olivieri Luisa
  • Pellegrini Michele
  • Picca Giuseppe
  • Pisku Irene
  • Tambone Eliseo
  • Tarricone Emiliana
  • Vangi Nicolas
  • Varesano Francesco
  • Zitoli Giuseppina


CANDIDATO SINDACO - PASQUALE D’INTRONO


DIREZIONE ITALIA

  • Berardi Giovanni detto Gianni
  • Bucci Leonardo detto Nando
  • Cannillo Savino
  • De Palma Aldo
  • De Palo Giuseppina detta Pina
  • Diaferia Gabriele
  • Fiore Cosimo
  • Fiore Grazia
  • Iannone Adriano
  • Iodice Grazia
  • Leone Giusy
  • Mascoli Pasquale
  • Mastromauro Flavio
  • Miccoli Leonardo
  • Musto Annamaria
  • Nocca Beniamino
  • Patruno Martina
  • Piccarreta Ivana
  • Roselli Angelo
  • Rutigliano Dario
  • Salerno Ignazio
  • Sergio Pasqua detta Lella
  • Tatò Filippo
  • Terrone Virginia

FORZA ITALIA

  • Avella Vincenzo
  • Bucci Francesca
  • Corcelli Cataldo
  • Danushi Maurizio
  • Diaferia Domenico
  • Di Bartolomeo Domenico
  • Fabiano Gina
  • Ferrante Gaetano
  • Franchini Vito
  • Lafiandra Nicoletta
  • Lastella Maria
  • Leo Vincenzo
  • Mangione Lorena
  • Mastrapasqua Nunzia
  • Mezzina Vincenza detta Cinzia
  • Muggeo Aldo
  • Olivieri Mauro
  • Petrone Anna
  • Pulito Francesco
  • Rana Rosalia
  • Roselli Giuseppe detto Pino
  • Tarantini Giuseppe
  • Vangi Antonio
  • Vangi Filippo

FRATELLI D’ITALIA

  • Abbattista Mariano
  • Anelli Angeliana
  • Colucci Domenico
  • Dell’Accio Grazia
  • Di Gennaro Daniela
  • Di Tacchio Raffaele
  • D’Introno Giuseppe
  • Gallo Diana
  • Livrieri Michele detto Jimmy
  • Lops Mariangela
  • Mangione Maria
  • Mangione Vincenzo detto Enzo
  • Mastrodonato Vincenzo detto Enzo
  • Mazzilli Aldo
  • Miscioscia Rosa
  • Morgese Caterina
  • Porro Riccardo
  • Quatela Domenico
  • Sannicandro Giuseppe
  • Santarella Nicoletta
  • Sarsano Anita
  • Varesano Sara
  • Zagaria Rosa Mariapia
  • Zitoli Cosimo Damiano

IDEA

  • Anselmi Giuseppe
  • Bucci Rosanna
  • Caldara Mario
  • Cassa Loredana
  • De Bari Gennaro
  • Di Vittorio Giuseppe
  • Ferrara Alessandro
  • Fiore Francesco
  • Lasorsa Giuseppina
  • Lastella Eleonora
  • Lotito Michelina
  • Marelli Soccorsa detta Sara
  • Martinelli Agostino
  • Miccoli Giuseppe
  • Miscioscia Samantha
  • Musci Riccardo Giustino
  • Nesta Cataldo detto Aldo
  • Papagno Giuseppina detta Pina
  • Scaringella Nunzio
  • Tarricone Gianluigi
  • Tedeschi Domenico
  • Testino Rosa detta Rosanna
  • Ventura Domenico
  • Zucaro Luigi

LEGA SALVINI PUGLIA

  • Acella Ljubica detta Ljuby
  • Amorese Rita
  • Ardito Valeria
  • Ciliberti Viviana
  • De Donato Marco
  • Diasparra Vito
  • Diasparra Pasquale
  • Gagliardi Fabio
  • Germano Pasquale
  • Leo Michelangelo
  • Leo Nunzia detta Tina
  • Leone Ezio
  • Maldera Savino
  • Mastromauro Marcello
  • Mazzilli Graziana
  • Menduni Laura
  • Miglietta Giuseppe
  • Moramarco Carlo
  • Muggeo Tonietta detta Antonella
  • Perrone Giuseppe
  • Piarulli Maurizio
  • Tarricone Pasquale
  • Tedeschi Sergio
  • Vangi Francesco


CANDIDATO SINDACO - EMANUELE LENOCI


ALTRA CORATO

  • Abbattista Luigi
  • Avella Elisabetta
  • Bucci Cataldo
  • Cascarano Giuseppe
  • Cifarelli Luca
  • Colabella Teresa
  • Curatella Riccardina
  • Cusanno Francesco
  • Diaferia Francesco
  • D'Introno Giovanni
  • Eviani Alessandra
  • Faretra Francesco
  • Frualdo Savino
  • Gallo Giuseppe
  • Gargione Irene
  • Lasorsa Carolina
  • Lauretti Federico Umberto
  • Mazzilli Luciana
  • Quatela Giuseppe Maurizio
  • Scaringella Luigi
  • Tarricone Annarita
  • Trianni Gabriella
  • Vitale Lucia
  • Zinetti Nicola

INDIPENDENZA CIVICA

  • Balducci Vincenzo detto Enzo
  • Balducci Pasquale
  • Caldarola Maria
  • Calvi Nicolangelo
  • Cannillo Cinzia
  • Cudemo Giusi Luciana detta Giusi
  • D'Amore Daniela
  • Diaferia Cristofaro detto Rino
  • Iannone Giuseppina detta Pina
  • Lastella Sebastiano
  • Leo Maria
  • Malerba Pasquale
  • Malgherini Fedele
  • Mangione Francesco
  • Manzi Cataldo
  • Nesta Gaetano detto Nino
  • Patruno Adriana
  • Patruno Annamaria
  • Piccarreta Luigi
  • Priolo Luigi detto Gino
  • Procacci Cataldo
  • Rutigliano Beatrice Stefania
  • Saccotelli Mirko
  • Scarpa Giuseppina

NUOVE STRADE PER CORATO

  • Biancolillo Berardino
  • Caldarola Luigi
  • Cannillo Gianvito
  • Del Vento Rosalba
  • De Stefano Gabriele
  • Fariello Giuseppina
  • Lomolino Marianna
  • Lops Maria Greca Josefina
  • Lops Rafaela Maria
  • Marzocca Luisa
  • Mininno Cataldo
  • Pelosi Patrich
  • Quacquarelli Nicola
  • Tarantini Giuseppe
  • Tota Maria
  • Ungari Domenico
  • Vangi Antonio
  • Vangi Arcangelo

ORGOGLIO PER CORATO

  • Berardi Vincenzo
  • Bruno Rosalba
  • De Filippo Francesco Stefano
  • Dell’Olio Angelo
  • Delli Santi Lucia
  • De Robertis Luigi
  • Gallo Valentina
  • Iannone Giuseppe
  • Lobascio Sabino
  • Lotito Vincenzo
  • Marzocca Maurizio
  • Piccolo Antonia
  • Riccardi Luigi
  • Salvato Cataldo
  • Saragaglia Michele
  • Scaringella Lucrezia Gloria
  • Strippoli Annamaria
  • Tosti Luigi

RINNOVAMENTO CORATO

  • Bruno Cataldo
  • Bucci Giuseppe detto Pino
  • Bucci Grazia
  • Bucci Joseph detto Giorgio
  • Cannillo Simone
  • Cifarelli Miriana
  • De Astis Rosa
  • Di Gravina Anna
  • Labartino Mariangela
  • Lamonarca Francesco
  • Livrieri Felicia detta Licia
  • Malcangi Davide
  • Marrulli Mariarosa
  • Musto Paola
  • Petrizzelli Cataldo
  • Piccarreta Nunzia
  • Piccolomo Aldo
  • QuintoAndrea
  • Roselli Carlo
  • Tedone Luca Michele
  • Varesano Mariano
  • Vernice Maurizio
  • Verziera Mario
  • Zezza Enzo


CANDIDATO SINDACO - PAOLO LOIZZO


APE

  • Bosso Claudio
  • Caterino Vincenza
  • Cazzato Liliana
  • Ciminiello Maurizio
  • Del Vecchio Vincenzo detto Enzo
  • D’Introno Lorenza
  • Lotito Giovanni Carlo detto Giancarlo
  • Maldera Cataldo
  • Mangano Domenico
  • Mastromauro Marialuisa
  • Piarulli Ermenegildo
  • Piccarreta Andrea
  • Piccarreta Rosa detta Rossella
  • Quinto Gaetana Anna
  • Riccardi Nicola
  • Rossoni Domenico
  • Rotunno Monica
  • Saragaglia Arcangela detta Gabriella
  • Soldano Michele
  • Stolfa Francesco Edmondo
  • Tarantini Grazia detta Luciana
  • Tarricone Rosa
  • Tedone Ida
  • Venuti Annamaria

ITALIA IN COMUNE

  • Arbore Antonio
  • Balducci Francesca
  • Basile Filippo
  • Bonadies Filiberto
  • Bucci Renato
  • Buonomo Felice
  • Calvi Luigi
  • Carminetti Anna
  • D’Avella Anna
  • De Gregorio Michele
  • De Palma Giovanni
  • Ferrucci Alessandra
  • Fiore Cataldo
  • Fusaro Michele
  • Gagliardi Savino
  • Ilarini Cimadomo Vito
  • Mazzone Valeria
  • Nocca Rosa
  • Petrone Filippo
  • Procacci Luigi
  • Procacci Nicoletta
  • Riti Nicola
  • Santoro Miriam
  • Sciscioli Gennaro

SINISTRA DEMOCRATICA

  • Abbattista Antonio
  • Ardito Mariangela
  • Arsale Michele
  • Caldara Giuseppe
  • Carlone Antonella
  • Carnicelli Francesco
  • Ciconte Francesca
  • Fusaro Vito Gabriele Nicola
  • Lastella Vincenzo
  • Martino Annamaria Antonietta
  • Mascoli Alessandro
  • Mazzilli Giuseppe
  • Nobile Rosa
  • Rigoletto Antonio
  • Roselli Aldo
  • Sperperini Bruna
  • Zitoli Silvestro
  • Miscioscia Angela

CANDIDATO SINDACO - NICCOLO' ALESSANDRO LONGO


MOVIMENTO 5 STELLE

  • Ababei Ioan detto Giovanni
  • Azzariti Nicoletta detta Nica
  • Capogna Antonio
  • Catalano Guido
  • Curci Francesca
  • Di Bisceglie Luigi
  • Ferrante Carmela detta Linda
  • Ferrara Filomena detta Flora
  • Gana Maurizio
  • Grillo Caterina detta Katia
  • Labartino Angela
  • Labianca Anna
  • Lastella Francesco
  • Leuci Alessandro
  • Mastromauro Paolo
  • Mastrototaro Caterina
  • Mongiello Vincenzo
  • Ortenzio Giuseppe
  • Palagiano Antonia
  • Piarulli Mariangela
  • Piarulli Tommaso detto Thomas
  • Rutigliano Luigi
  • Scaringella Bartolomeo
  • Zezza Giusi


CANDIDATO SINDACO - CATALDO MAZZILLI


MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA’

  • Capogna Michele
  • Capone Antonio
  • Casalino Isabella Maria
  • Cataldo Domenico
  • Coretto Michele
  • De Palma Rossana
  • Di Bisceglie Domenico
  • Fariello Cataldo
  • Gabriele Josè
  • Labartino Vincenzo
  • Lobascio Savino
  • Maggialetti Elisabetta Anna
  • Mascoli Luigi
  • Musto Domenico
  • Papagni Pasqua
  • Piombino Marilena
  • Sarcina Piergiorgio
  • Schinaia Cosimo
  • Zaza Mariangela
  • Zitoli Rossella
  • Vitale Cataldo

CANDIDATO SINDACO - MASSIMO MAZZILLI


CITTA’ NUOVA

  • Amorese Angelo
  • Cassano Piero Pasquale
  • Ciprelli Gianna
  • Craca Pasquale
  • Fares Bucci Italo
  • Ferrante Francesca
  • Fiore Enrico
  • Lombardi Giovanna
  • Maldera Grazia
  • Mattia Salvatore
  • Patruno Antonio
  • Piarulli Martina
  • Piccolo Carmine
  • Pilato Cataldo
  • Riccardi Teresa
  • Ricciardella Michele
  • Rocchio Carmelina
  • Rutigliano Anna
  • Rutigliano Luciano
  • Scaringella Tiziano
  • Tarricone Michele
  • Vallarelli Paolo
  • Ventura Fabrizio
  • Zaza Cataldo

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