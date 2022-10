Pallamano, Junior Fasano beffata nel finale col Cassano Magnago

FASANO - Termina con un pareggio tra i rimpianti pugliesi la sfida del PalaTacca tra il Cassano Magnago e la Sidea Group Junior Fasano, raggiunta in extremis sul 26-26 nel match valido per la 7^ giornata della Serie A Gold. Dopo un avvio di gara equilibrato (5-5 al 13’), sono i padroni di casa a piazzare il primo allungo portandosi sul 10-6 al 17’, ma la reazione biancazzurra è veemente e nei restanti minuti della prima frazione il parziale di 10-3, a favore degli ospiti, fa sì che Erik Ostling e compagni rientrino negli spogliatoi all’intervallo in vantaggio sul 13-16.

Nella ripresa i locali rientrano con il piglio giusto e ritrovano la parità (17-17 al 34’), con la Junior che però rimette la testa avanti senza però mai andare oltre il +3 (19-22 al 46’, 20-23 al 49’). Troppi infatti gli errori offensivi nella ripresa del team pugliese, che, nonostante i numerosi interventi decisivi di Alessandro Leban, viene raggiunta sul 25-25 al 55’. Davide Notarangelo sigla il nuovo +1 al 58’ e la formazione biancazzurra avrebbe anche l’occasione per chiudere di fatto la contesa, ma una palla malamente persa a 35’’ dalla sirena favorisce il definitivo pari del Cassano Magnago, che negli istanti conclusivi difende il punto acquisito.

Nonostante la chance sfumata, non c’è comunque spazio eccessivo per le recriminazioni per il gruppo capitanato da Flavio Messina, che nel prossimo week-end sarà impegnato nell’atteso doppio impegno del 2° round della EHF European Cup. Appuntamento dunque sabato e domenica, sempre nella palestra Zizzi, dove giungeranno gli israeliani dell’Hapoel Ashdod.

<<Senza mezzi termini, abbiamo sicuramente buttato via una partita che dovevamo portare a casa e che avremmo meritato di vincere – dichiara coach Vito Fovio – perché nel secondo tempo, quando dovevamo ammazzare l’incontro abbiamo commesso un’infinità di errori dai sei metri, e li abbiamo pagati. Dobbiamo migliorare la gestione dei momenti cruciali delle gare, acquisendo la giusta tranquillità per affrontarli nella maniera più opportuna>>.

Tabellino

Cassano Magnago: Monciardini, Lazzari, Saitta 3, Drandic, La Bruna, Branca 4, Bassanese 3, Salvati, Kabeer 4, Borghi, Dorio, Visentin, Mazza 6, Savini 6, Riva, Albanini, All.: Matteo Bellotti.

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Leban, Notarangelo 4, Jarlstam 6, Angiolini 2, Messina, Cantore 4, Beharevic, Ostling 7, Sperti 3, Pugliese, Boggia, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Riello-Panetta.

Risultati del 7° turno

Siracusa-Bressanone 23-28, Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano 26-26, Carpi-Sassari 26-34, Campus Italia-Merano 27-38, Pressano-Bolzano 27-24, Romagna-Secchia Rubiera 25-25, Conversano-Fondi (rinviata al 9/11).

Classifica

Bressanone 14, Sassari e Sidea Group Junior Fasano 11, Merano e Pressano 10, Conversano* 9, Bolzano 8, Cassano Magnago e Siracusa 7, Secchia Rubiera 4, Fondi* 3, Campus Italia e Romagna 1, Carpi 0. *Una partita in meno.

Prossimo turno (5/11)

Bolzano-Cassano Magnago, Merano-Carpi, Fondi-Campus Italia, Sassari-Siracusa, Sidea Group Junior Fasano-Romagna (rinviata al 23/11), Rubiera-Conversano (rinviata al 23/11), Bressanone-Pressano (rinviata al 7/12).