Monopoli aspetta la Coppa Campioni di vela d'altura

Cresce l'attesa a Monopoli per la quarta edizione della Coppa dei Campioni-Trofeo Italia Yachts di vela d'altura, promossa dalla Federvela-VIII Zona. Si tratta della più importante manifestazione di vela d’altura della Federazione zonale pugliese «nata grazie al trentennale impegno dei suoi soci e ai risultati degli atleti pugliesi di vela d’altura nel mondo». L'evento, presentato oggi alla stampa presso il Castello Carlo V monopolitano, è valido come qualificazione al Campionato italiano assoluto di altura e al Trofeo «Armatore dell’Anno 2022-Uvai», nonché per la 28esima edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese-Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo. La manifestazione è in programma dal 31 marzo al 3 aprile. Ad organizzarla su mandato della FIV sarà la Lega Navale Italiana, sezione di Monopoli, scelta «per il suo costante impegno e sulla scia dei successi in ambito sportivo dei suoi atleti, in collaborazione con il Circolo Canottieri Barion di Bari, organizzatore dell’edizione 2021».

Il campo di regata sarà allestito proprio tra Monopoli e Polignano a Mare, in una zona definita la palestra del vento per la sua particolare orografia. Le scogliere di Polignano e le coste frastagliate di Monopoli saranno il perfetto scenario per le regate, mentre il Marina di Cala Ponte offrirà la migliore accoglienza alle imbarcazioni ed ai suoi equipaggi. La Coppa dei Campioni avrà inizio il giorno 30 Marzo con i controlli di stazza e proseguirà dall'1 al 3 Aprile, con quattro regate sulle boe ed una regata costiera. Le regate inizieranno il 1° aprile con la prima prova lunga, la costiera di circa 40 miglia, mentre il 2 e il 3 aprile ci saranno due regate a bastone in ciascuna giornata. La partenza è fissata sempre per le 10 del mattino, salvo diverse indicazioni di giornata del comitato di regata. Almeno due le prove da portare a termine sulle cinque previste ai fini della validità della Coppa dei Campioni e del Campionato Zonale di Altura.

Grazie a una importante collaborazione tecnica sul territorio, le imbarcazioni interessate potranno usufruire di un ormeggio gratuito di dieci giorni nel marina e di una convenzione con Cala Ponte Hotel per la durata della manifestazione in modo da arrivare sul posto prima delle regate e allenarsi con i venti dell’Adriatico insieme agli avversari. Ventisette gli iscritti a questa edizione 2022. Grande assente il detentore della Coppa Campioni 2021, l’Italia Yachts 11.98 «Scugnizza» di Enzo De Blasio del Circolo Canottieri Napoli, che non riuscirà ad essere a Monopoli nei giorni di regata e dovrà consegnare il titolo e la coppa agli organizzatori per la nuova assegnazione. Non mancherà invece Nicola De Gemmis che lo scorso anno con «Morgan IV» risultò primo nel campionato zonale e nel Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo dominando la classifica 2021 con il suo GS39. In questa edizione però De Gemmis si presenterà sulla linea di partenza con la sua nuova imbarcazione. Si tratta di «Morgan V», uno Swan42 con cui l’armatore pugliese del Circolo Canottieri Barion cercherà di replicare il successo dello scorso anno. A difendere il primo posto nella categoria Gran Crociera ci sarà «Thalita» il Salona 41 di Gianluca Fischetto della LNI Brindisi, che lo scorso anno ha ottenuto il primo posto nella categoria.

I COMMENTI - Diversi interventi nella conferenza stampa di presentazione della Coppa Campioni oggi a Monopoli. Tra questi Mario Cucciolla, vice presidente VIII Zona Fiv che dichiara: «In Puglia abbiamo 10mila tesserati alla Federazione, quasi tutti atleti. 46 circoli in tutta la regione. Affolliamo i mari nei fine settimana con oltre 180 regate l’anno tra deriva e altura, grazie anche alla fortuna di avere coste stupende e un clima ideale per regatare tutto l'anno e questo ha reso la Puglia al centro dell’attenzione anche nel mondo velico. Quest’anno abbiamo la fortuna di essere ospitati ancora una volta a Monopoli e Polignano per questa Coppa dei Campioni».

Cristian Iaia, assessore Turismo e Sport del Comune di Monopoli, ringrazia «per aver portato a Monopoli questo evento. Siamo orgogliosi di mettere Monopoli al centro delle manifestazioni veliche. Ringrazio l’assessore ai Servizi Sociali Miriam Gentile che ha dato un valore nuovo a questa iniziativa e l'organizzazione amministrativa che sta lavorando unanime per raggiungere i traguardi che il nostro comune sta ottenendo. Con la Coppa dei Campioni avremo quattro giorni di fari accesi sulla nostra città con la Vela, a dimostrazione che la nostra città sta lavorando in tutti i settori. E che Turismo e Sport devono andare a braccetto. Personalmente sarò in prima linea e metteremo a disposizione tutto quello che serve per l’ottima riuscita dell’evento. Un ringraziamento infine va ad Angelo Alò che ha lavorato per ottenere questa regata e fa vivere a Monopoli la Lega Navale».