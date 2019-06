Coca-Cola omaggia Bari: in arrivo una bottiglia dedicata alla città

BARI - La Coca-Cola omaggia Bari e le sue bellezze: in arrivo una bottiglia in una limited edition particolare dedicata alla città. L'idea nasce grazie al progetto ‘Face of the City’, limited edition di Coca-Cola firmata dal designer e illustratore Noma Bar che ha colto l’essenza del capoluogo pugliese con il volto di un giovane uomo che nei suoi tratti rivela il lungomare e altri punti caratteristici della città.

Sono sei le città italiane scelte per essere "racchiuse in una bottiglia": oltre Bari anche Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli, un viaggio attraverso la penisola che è anche una dichiarazione d’amore di Coca-Cola nei confronti del Paese dove è presente con i suoi stabilimenti da oltre 90 anni.

«Ho cercato di catturare la vera anima di ogni città e di esprimerla attraverso la creazione di un personaggio – racconta Noma Bar -. Guardando i volti delle persone, è possibile riconoscere i simboli della città, l’architettura, il cibo e i paesaggi ma è solo con uno sguardo più attento che si scorgono gli elementi distintivi di Coca-Cola».