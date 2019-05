Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro: tra loro una barese

BARI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra loro è stata nominata anche una pugliese, si tratta di Maria Luigia Lacatena amministratore unico di Master Italy Srl, leader nella progettazione e realizzazione di componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio. Dopo il diploma di perito commerciale entra nell’azienda fondata dal padre come ditta per la produzione e commercializzazione di accessori per serramenti e ne diventa amministratore unico a 22 anni. Nel 2008 costituisce la MasterLab Srl, centro di ricerca e progettazione interno alla Master Italy con 71 brevetti all’attivo e un laboratorio prove che si avvale della partnership dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Cnr. Dal 2000 sviluppa l’internazionalizzazione dell’azienda che è oggi presente in 58 paesi con un export del 70%. Occupa 255 dipendenti.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante attraverso, l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione. Considerando le nuove nomine, i Cavalieri del Lavoro sono attualmente 622: dal 1901 ad oggi gli insigniti dell’onorificenza “Al Merito del Lavoro” sono stati 2.897.



La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che riunisce tutti gli insigniti, è nata nel 1914 e costituisce uno strumento di presenza dei Cavalieri del Lavoro nella società, promovendo l’impegno sui temi sociali e del mondo della produzione.

La Federazione si dedica, in particolare, alla formazione d’eccellenza a livello universitario con il premio “Alfieri del Lavoro” e con il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” in cui ospita gratuitamente studenti selezionati esclusivamente per merito.