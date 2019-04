«Neymar jr's five», a Bari tappa il 4 maggio : ecco come iscriversi

Sabato 4 maggio, al Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia d Bari (Via Onofrio Lattanzio) si terrà l'unica tappa pugliese della quarta edizione Red Bull Neymar Jr’s Five, il torneo mondiale di calcio a 5 che porta il nome della stella brasiliana e che vedrà migliaia di partecipanti affrontarsi da tutta Italia. Per il lancio dell’evento si sono esibiti i 2 Bomber del Freestyle Davide Iannetti e Yuri Zappatore, conosciuti in rete con i nomi d’arte Diginho e Zapinho.

Il Red Bull Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a 5 riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra. Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale voleranno in Brasile per la Finale Mondiale presso l’Instituto Projeto Neymar Jr e incontreranno il talentuoso calciatore brasiliano.

In Italia la novità 2019 è rappresentata dal numero di tappe di qualificazione: 10. Infatti, oltre a Bari, il torneo si svolgerà a Palermo, Napoli, Firenze, Roma, Padova, Bologna, Genova, Torino e Milano. Le squadre vincitrici delle rispettive tappe di qualificazione si sfideranno alla Finale Nazionale in programma a Milano sabato 8 giugno.

Le iscrizioni al torneo possono essere effettuate su:https://www.neymarjrsfive.com/it

Le regole del torneo sono semplici e innovative: si gioca 5vs5 (le squadre sono composte da max 7 giocatori), per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che se una squadra segna, l'altra perda un giocatore. L'obiettivo è buttare fuori tutti gli avversari.

Come lo scorso anno ci sarà un torneo riservato alle sole donne. E proprio le ragazze della Futsal Florentia lo scorso anno sfiorarono il sogno mondiale, perdendo in finale contro le brasiliane del Resenha 013, ma ricevendo lo stesso i complimenti di Neymar Jr.

Il percorso di avvicinamento all’evento mondiale è già iniziato e coinvolgerà un numero superiore di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. Si prevedono, infatti, centinaia di migliaia di giocatori provenienti da più di 40 Paesi del mondo.

Info iscrizioni

Per saperne di più sulle tappe di qualificazione in Italia e le modalità per partecipare al Neymar Jr’s Five vai su https://www.neymarjrsfive.com/it e iscrivi la tua squadra di calcio a 5.