San Nicola Air Show 2019, nei cieli di Bari non solo le Frecce Tricolori

BARI - Si rinnova l’appuntamento biennale tra l’Aeronautica Militare e Bari in occasione delle celebrazioni di maggio per San Nicola, patrono della città, con il «Bari San Nicola Air Show 2019», organizzato dall’Aeroclub Italia e dall’Aeronautica Militare.

L’ormai trentennale esibizione delle «Frecce Tricolori» è per l'8 maggio e quest’anno sarà arricchita da un ampio programma di esibizioni dei velivoli dell’Aeronautica Militare: oltre al volo acrobatico, sono infatti in programma mostre statiche, stand informativi e altre attività, anche nei giorni precedenti.

È nel pomeriggio dell’8 maggio che i cieli del lungomare Nazario Sauro vedranno le esibizioni dei reparti di formazione e addestramento dipendenti dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare con sede a Bari/3a Regione Aerea, che è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata e assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale). E’ infatti tra i piloti dei reparti operativi che hanno seguito questo percorso formativo che vengono selezionati anche i piloti delle «Frecce». Sarà proprio l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale - designata «ambasciatrice di San Nicola» nel lontano 1987 dalla comunità dei frati domenicani della Basilica pontificia - a chiudere l’Air Show, sotto la guida del comandante di origini pugliesi maggiore Gaetano Farina.