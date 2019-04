Pastry Magazine Exhibit, primo posto per una cake designer di Mola

MONOPOLI - Lo scorso 2 aprile, in occasione del “Pastry Magazine Exhibit” a Monopoli si sono tenute le Selezioni regionali Puglia per il prossimo campionato nazionale FIPGC 2020 (Federazione Internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria) che ha visto competere gli artisti del mondo della pasticceria, della cioccolateria e del cake design con monumentali opere per accedere al titolo di miglior pasticciere della Puglia suddiviso in tre categorie.

A vincere il titolo come campionessa regionale nella categoria Zucchero artistico e pasticceria, è stata Alessandra Altamura, pasticciera e cake designer che ha realizzato un’opera lavorando lo zucchero come fosse fine cristallo per dar forma ad una scultura dal titolo “La Spada nella Roccia”.

Per la categoria Cioccolato e praline, invece, il riconoscimento di campione regionale è andato a Cesare Sciambarruto con un’opera dal titolo “Il mare” e per la categoria Cake design a Emma de Frenza che ha presentato una interpretazione dolciaria di “Dido and Aeneas di Purcell”.

Per la categoria Cake Design, è stata scelta Emma de Frenza che ha presentato una interpretazione dolciaria di “Dido and Aeneas di Purcell”.

I partecipanti si sono sfidati a colpi di dolci per conquistare la giuria di qualità sotto la guida di Giuseppe Russi, già campione del mondo host 2017.

La prossima sfida vedrà gareggiare individualmente i selezionati regionali nonché i relativi campioni che nel 2020 ambiranno al titolo nazionale che aprirà le porte per i successivi campionati Mondiali.