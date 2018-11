Sushi giapponese contro pesce crudo pugliese: la sfida a New York

Nella settimana della cucina italiana negli Stati Uniti, sushi giapponese e pesce crudo pugliese si sono sfidati a New York: nella serata organizzata dal Consulate General of Italy, in collaborazione con Pugliapromozione, gli chef Tommaso Sanguedolce e Masaru Kajihara hanno raccontato le delizie delle loro terre di provenienza, Italia e Giappone, mettendo a confronto il sushi con il pesce crudo pugliese. Una sfida che ha proclamato solo vincitori.

Nel video pubblicato su Facebook sulla pagina di Puglia 365, il console Francesco Genuardi ha svelato i retroscena della sfida, che si è rivelata una competizione gustosa e assolutamente amichevole, e ha fruttato già diverse future collaborazioni tra società italiane e giapponesi. Una festa per la cucina italiana e per... il palato!