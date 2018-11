Negli USA il cibo pugliese diventa cult: al via la settimana della cucina italiana

BARI - Tagliano il nastro inaugurale oggi negli Stati Uniti le celebrazione della Settimana della Cucina italiana nel Mondo: alla sua terza edizione, l’iniziativa - diventata un punto di incontro internazionale - è dedicata alla cucina e alle tradizioni agroalimentari della Puglia.

La rete di Consolati, Istituti di Cultura e uffici ICE negli Usa - spiega una nota dell’ambasciata di Italia a Washington - ha organizzato numerosi eventi in coordinamento con l’Ambasciata e in collaborazione con la Regione Puglia.

Tra le manifestazioni nella capitale Usa: la proiezione di film, una mostra fotografica, un dibattito sulle reti di distribuzione dei cibi italiani nelle grandi città. A chiudere le celebrazioni sarà una serata dedicata al famosissimo spettacolo di danza della 'Notte della Taranta'.

A Washington è inoltre prevista una riunione dei rappresentanti del Sistema Paese per una discussione sulla penetrazione del settore agro-alimentare italiano negli USA e sulle strategie per continuare a consolidare le presenza.

«L'Italia - ricorda il comunicato - è il paese europeo con il più alto numero di prodotti a denominazione protetta e controllata: si contano ben 299 prodotti tra DOP, IGP e STG, e questo è un patrimonio in costante crescita e di grande valore culturale, economico e sociale».

«Cucina Italiana - conclude la nota - significa qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio e biodiversità. Cucina italiana è anche sinonimo di Dieta Mediterranea, che unisce gusto, sapori naturali e genuinità con la salute».