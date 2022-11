Triggiano, dal 4 novembre si muove a ritmo di Jazz

TRIGGIANO - Novembre a tutto jazz nella Casa della cultura «Rocco Dicillo». «Springtime Jazz Festival», in collaborazione con il comune di Triggiano (assessorato alla cultura), ha organizzato la terza edizione di «Night Dreamers», una rassegna musicale che pone il focus sulle estetiche della musica creativa e del jazz contemporaneo. Il 4, l’11 e il 25 novembre, nel teatro comunale triggianese di via Rocco Dicillo, andranno in scena tre concerti di altrettanti artisti pugliesi che presenteranno sul palco i loro nuovi progetti discografici.

Si parte venerdì 4 novembre con il quartetto del sassofonista barlettano Pasquale Calò e il suo progetto «Where I Come From», una ricerca sulle musiche dell’Europa meridionale e dell’Africa subsahariana. Compendio di composizioni che raccontano il Mediterraneo e le sue culture, grazie all’impiego dell’elettronica, «Where I Come From» riporta musiche sviluppate da matrici ancestrali a una dimensione contemporanea. Completano la formazione Salvoandrea Lucifora al trombone e all'elettronica, Carlos Rodenas Borja al contrabbasso e Alessandro Campobasso alla batteria. Venerdì 11 novembre sarà la volta del pianista salentino Giuseppe Magagnino con il suo «Mag Trio», progetto che ha avuto inizio nel 2018 ed è culminato nella registrazione dell’album «My Inner Child» (Gleam Records 2022/Ird).

Nello stile di Magagnino accenni alla tradizione jazz afroamericana si uniscono al suono e agli arrangiamenti tipici del jazz nordeuropeo e a una forte componente melodica, caratteristica della grande musica italiana. Per l’occasione, «MIMagagnino» sarà accompagnato da Maurizio Quintavalle al contrabbasso e Roberto Giaquinto alla batteria. Venerdì 25 novembre salirà sul palco il quintetto del batterista triggianese Alessandro Campobasso che presenterà il nuovo disco dal titolo «The Imaginary Roads» (Gleam Records 2022/Ird), accompagnato da Luigi Di Nunzio al sax alto, Eugenio Macchia al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Pasquale Calò al sax tenore. Liberamente ispirato alle «Città invisibili» di Italo Calvino, questo lavoro ha come obiettivo quello di evidenziare la potenza evocativa e percettiva proprie della musica jazz. Nella sua ricerca musicale, tradizione e contemporaneità confluiscono in una scrittura in cui si alternano spazi aperti e forme multitematiche. Il respiro d’insieme del quintetto e il suo modo aperto di intendere il drive ritmico incarnano l’idea del viaggio con i suoi incontri e le sue increspature. «Night Dreamers» è una rassegna curata dall’associazione culturale «Springtime Jazz Festival» in collaborazione con diversi soggetti del panorama culturale locale. L’associazione, con sede a Barletta, è già da diversi anni attiva con lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione tra Europa e America il cui obiettivo è quello di innescare la nascita di processi di partecipazione collettiva alla «cosa comune» al fine di valorizzare le eccellenze del territorio e instaurare programmi culturali sostenibili.

Tutti gli eventi si svolgeranno nella Casa della cultura «Rocco Dicillo», sita nell’omonima via, e saranno a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria che sarà possibile effettuare contattando il numero +39 320 900 8028 oppure inviando una mail all’indirizzo «cultura@comune.triggiano.bari.it». Inizio concerti ore 21, apertura porte 20.45.