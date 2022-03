«Alberi d'eterno», un dialogo con i timori più profondi nel nuovo brano della salentina Dalila Spagnolo

È “Alberi d’eterno” il nuovo singolo della salentina Dalila Spagnolo. Il brano, già vincitore di Area Sanremo 2021, è disponibile dal 31 marzo su tutte le piattaforme digitali. Dal 6 aprile fuori anche il videoclip. “Alberi d’eterno” ci catapulta in una nuova dimensione sonora sperimentata dalla cantautrice che, continuando a cantare la fragilità umana, stavolta porta alla luce un dialogo con i suoi timori più profondi e la sua sfida personale di preservarsi dall’incoerenza e dalla minaccia di compromettersi.

“I timori miei preziosi” li chiama, ancora una volta schierandosi dalla parte di una fragilità riconosciuta, accettata e trasformata in opportunità. Dalila, già vincitrice del Premio Lunezia 2020 con il brano “Giallo Fiore”, rientra tra i vincitori di Area Sanremo 2021 scommettendo proprio su “Alberi d’eterno” e rientrando tra i semifinalisti con lo stesso brano al Primo Maggio a Roma. Nella primavera del 2021 esordisce discograficamente con il Progetto inedito “Fragile”, recensito dal critico musicale Dario Salvatori e preceduto dalla pubblicazione di tre singoli tra cui “You are not alone” ft Giovane Orchestra del Salento, “Giallo Fiore” e “Universo”. Segue “Tutto di me”, brano eccentrico semifinalista nel 2021 al MEI - Meeting di Rimini.

“Alberi d’eterno” è il primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico della cantautrice di fragilità, un nuovo modo di approcciarsi alla scrittura e di narrarsi senza scudi. “Continuo a camminare nella mia verità” è il nuovo mantra di Dalila Spagnolo, cosa ci riserverà nei prossimi passi?