Musica, il violoncello del pugliese Basile arriva a Expo Dubai

La grande musica della Puglia arriva a Dubai, e tra i tantissimi talenti che hanno raggiunto l'Expo c'è anche il violoncellista e compositore tarantino Luca Basile, impegnato per due concerti con i 100 Cellos, capitanati da Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi al Dubai Millennium Amphiteatre. L'appuntamento è per il 25 e 26 marzo. «Ringrazio la musica per tutto questo, ringrazio le bellezze che si riescono a scorgere attraverso essa - ha dichiarato Basile - le persone incontrate durante i tour, i luoghi, le culture che si fondono, tutto questo rappresenta, a mio avviso, lo splendore della vita». Classe 1993, è un violoncellista poliedrico, diplomatosi al conservatorio Tito Schipa di Lecce. Ha collaborato con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale viaggiando con la propria musica in Cina, Mongolia, Serbia, Lettonia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Croazia, Ucraina ed ora Dubai. Ha 4 dischi all’attivo con la band Elegy of Madness, singoli e numerose collaborazioni studio e Live dal pop, al rock, al jazz e alla musica classica, è docente di violoncello e compositore. Attualmente al lavoro per nuove produzioni tra le quali il primo disco da solista.