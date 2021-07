«Così», in arrivo il nuovo singolo del salentino Badisco

Da venerdì 16 luglio sarà disponibile in digital download e in rotazione radiofonica “Così”, il brano del giovane cantautore salentino Badisco. “Così” è un viaggio attraverso sentimenti contrastanti, dalla passione alla rassegnazione, dalla spensieratezza alla riflessione. Un percorso alla scoperta della nostra interiorità e di quella mancata voglia di amare al giorno d’oggi.

«Questo brano profuma di libertà, proprio come la mia Terra. “Così” vuole essere un manifesto. Non hai mai pensato di dire: finalmente faccio quello per cui sono nato? Il bisogno di essere sé stessi senza avere paura di amare chi vogliamo senza pregiudizi si fa sentire: è il mio, anzi il nostro momento.» – racconta Badisco.

Andrea De Pascalis (in arte “Badisco”), classe 1996, è un cantautore salentino. Muove i primi passi nella musica fin da bambino, dedicandosi allo studio del canto dall’età di cinque anni. Proprio grazie a questa passione all’età di 18 anni si trasferisce a Milano dove si specializza in musical presso l’accademia “MTS” MUSICAL THE SCHOOL. Si esibisce presso il Teatro della Luna con il Musical “Midsummer Night Circus” e al Teatro Nazionale con “Chapeau”. A dicembre 2016 apre la notte degli Oscar di Vanity Fair. Nell’ agosto 2017 arriva tra i 60 finalisti di Area Sanremo mentre nel 2019 ricopre il ruolo di Freddy Mercury nel musical “Bohemian Rhapsody”. Partecipa anche al talent ”Kenga Magjike” a Tirana, il più grande spettacolo musicale in Albania presentando il suo primo inedito e classificandosi secondo. La voce e la scrittura sono i suoi “strumenti del cuore”.