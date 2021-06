«Sbadigli», nuovo singolo del pugliese Tanca, passato e presente si incontrano

Esce il 16 giugno 'Sbadigli', il nuovo singolo di Tanca, artista e produttore pugliese (ha vissuto ad Altamura) con il featuring di Maggio, entrambi in forza al collettivo artistico Klen Sheet. Prodotto da Giumo, il brano è il secondo estratto dall’album Words of Dogtown, in uscita a settembre per peermusic ITALY, e arriva a pochi giorni dal primo singolo Brbcue, e da un vero e proprio cortometraggio musicale che porta lo stesso titolo del disco d’esordio.

Sbadigli è una traccia che si apre con suoni da videogame delle origini, in un’atmosfera da domenica pomeriggio in casa con gli amici, quando, per combattere la noia, la crew mette su una base e parte il botta e risposta in freestyle. All’improvviso, però, cambia tutto, perché dal beat tipicamente hip hop, Tanca e Maggio ci mettono un attimo a far esplodere tutto in un assalto jungle, con tanto di furioso cantato punk. Del resto, è da lì che arriva l’artista e produttore pugliese trapiantato a Milano con l’amore per lo skate e un passato da frontman di una band hardcore.

Come il precedente singolo, Sbadigli evoca la dicotomia fra vita precedente, l’adolescenza ad Altamura, e vita attuale: Milano, la musica, la crew come nuova famiglia. “Ho sempre paura di tornare a casa ad Altamura, sento sempre una strana sensazione come se qualcuno per tutto il tempo in cui sto giù mi tirasse la pelle. Non ci voglio tornare giù e un buon amico cerca di farmi capire che certe cose vanno affrontate, accettate e trasformate in un tesoro da custodire per diventare più forti, per crescere”. È il passato da risolvere, ultimo nodo da sciogliere prima di godersi appieno la libertà e scrivere il proprio futuro con la consapevolezza dell’età adulta.