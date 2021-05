«Troppo sul serio», una fotografia della realtà nel nuovo brano dei Funketti Allucinogeni

Si chiama «Troppo sul serio» ed è il nuovo singolo del quartetto salentino dei Funketti Allucinogeni (Matteo Spinelli - batteria, Piergiulio Palmisano - chitarra, Gabriele Cavallo - voce e tastiere, e Riccardo Cavallo - basso). Un brano prodotto da Trulletto Records e distribuito da Believe che anticipa il primo album, in uscita nel corso del 2021. Un singolo che affronta il tema del tran-tran della vita di tutti i giorni che ci assorbe completamente e che tende a relegare in un angolo le parti interiori che ci fanno sentire davvero vivi. Limitazioni che nell’ultimo anno hanno peggiorato di gran lunga la condizione di molte persone,

costrette a dare un taglio quasi definitivo a tutto ciò che non sia indispensabile per la sopravvivenza.

È un brano di consapevolezza, di crescita personale, che rincorre e fotografa la realtà del vissuto contemporaneo.

Le due strofe (scritte da Gabriele Cavallo e Piergiulio Palmisano) sono facce di una stessa medaglia: raccontano in modi contrapposti lo stesso stato d’animo, l’uno esprime calma e quasi alienazione, l’altro urla rabbia e rancore. Un brano che parla in modo sfacciato, con una velata rassegnazione, un flusso di coscienza in cui il protagonista si rivolge a sé stesso. La tonalità minore guida i tre minuti e mezzo di musica lasciando spazio solo nel bridge ad un bagliore di luce, in cui le urla in lontananza lasciano intendere una disperata voglia di emergere (risorgere) dall’abisso.

Quartetto crossover con contaminazioni funk, rock e rap, il diverso background musicale di ognuno dei componenti dei Funketti Allucinogeni dà vita all’originale sound del gruppo, fortemente eclettico e psichedelico. Iniziano sin da subito ad ottenere apprezzamento, vincendo nel 2014 sia il primo premio che il premio originalità del Brain Music Contest al Salento Fun Park di Mesagne. Tra il 2015 e il 2017, l'affermazione in altri concorsi dà loro la possibilità di condividere il palco con artisti quali James Senese, Subsonica, Marina Rei e Giorgio Canali, nonché di aprire i concerti di Colle der Fomento, Bundamove, Nando Popu

e General Levy. Nel 2019 vincono il Wau Contest, premiati da Max Casacci dei Subsonica; nello stesso anno partecipano al Rock in Day a San Vito dei Normanni aprendo il concerto dei Punkreas. In seguito alla pubblicazione dell’EP “Ombre” nel 2018, iniziano la collaborazione con XO la factory, Cabezon ed Elephant Music.

Il loro primo album, in uscita nel 2021, sarà interamente registrato e prodotto da Trulletto Records.