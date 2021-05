«Anti», la svolta pop-punk di GionnyScandal passa anche per un duetto con il leader dei Simple Plan

Uscirà il 7 maggio «Anti», il nuovo disco di GionnyScandal, uno dei nomi più amati della scena musicale italiana, specie dai giovanissimi. Un disco che segna una vera rottura nel percorso musicale dell'artista, che dal rap approda nel mondo musicale del pop-punk, mostrandosi senza filtri (iconica è la copertina dell'album, in cui appare senza veli, con la chitarra in mano) e per quello che è. Un album - come ha rivelato lui stesso in un incontro online con la stampa - non composto per esigenze di classifica, ma perché è un grandissimo amante di quel tipo di musica. Il disco inoltre, in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy), nelle 14 tracce vanta anche una collaborazione d'eccezione, quella con Pierre Bouvier dei Simple Plan, presente nel brano 'Nicotina'.

Con 'Anti', Gionny intende lanciare un bellissimo messaggio di libertà in ogni sua forma, sdoganando ogni tabù: la libertà di essere come si vuole, la libertà di amare qualsiasi sesso, essendo di qualsiasi sesso, mostrandosi per quello che si è veramente, senza filtri e false ipocrisie di sorta. «È un disco pop-punk, genere con il quale mi sono formato sin da ragazzo e che non ho mai smesso di seguire. È un disco per tutti quelli che sono diversi e che sono fieri di esserlo, per tutti quelli che sono stati messi da parte, per tutti i ribelli che sono contro il sistema. Con questo nuovo lavoro desidero farmi portavoce di moltissime categorie sociali spesso considerate deboli o emarginate solo perché controcorrente o considerate “diverse”. In questo disco sono finalmente io, ho raggiunto una nuova maturità e consapevolezza del mio essere artista, sono libero da ansie, paranoie e inutili paure. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, GionnyScandal, quello autentico, è questo. Non voglio fare i numeri. Voglio riportare il pop-punk in Italia, e nella versione deluxe dell'album ho deciso di inserire un plettro, magari come stimolo per i ragazzini, per spingerli a suonare la chitarra».

Gionny tornerà live nel 2022, il prossimo 10 febbraio all’Alcatraz di Milano e l’11 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti sono disponibili su Ticketone al seguente link https://www.ticketone.it/artist/gionnyscandal/