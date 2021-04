«1MNEXT», la Puglia fa il tifo per Junior V che si gioca un posto sul palco del Primo Maggio di Roma

C'è un pugliese tra i finalisti di 1MNEXT, il contest organizzato da iCompany che permetterà a tre artisti emergenti di esibirsi sul palco del concerto del Primo Maggio 2021 di Roma, che verrà trasmesso su Rai3 e Rai Radio 2 e che vedrà la cavea dell'Auditorium Parco della Musica della capitale come principale location per le esibizioni degli artisti. Il pugliese è il giovane Junior V, di Bari, classe 1998, e giovedì 22 aprile in diretta dalle 18 sul canale YouTube del Primo Maggio e su 1mnext.primomaggio.net, sapremo se riuscirà ad aggiudicarsi uno dei tre posti in palio fra i 12 giovani finalisti, che si esibiranno dal vivo davanti a una giuria di addetti ai lavori: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Federica Ceppa (Milano Music Week), Federico Durante (Billboard), Elena Palmieri (Rockol) e Lucia Stacchiotti (iCompany). Il vincitore assoluto verrà proclamato durante il Concertone.

E a condurre la finale sarà la cantautrice pugliese Erica Mou. Qui i nomi dei finalisti: BRUJAS (Roma) ∙ CARGO (Roma) ∙ GIORGIO MORETTI (Roma) ∙ GUASTO (Portici - NA) ∙ JUNIOR V (Bari) ∙ MARTE MARASCO (Milano) ∙ MY GIRL IS RETRO (Bologna) ∙ NENO (Torino) ∙ NOVAFFAIR (Napoli) ∙ OMAR (Torino), a cui si aggiungono MARTE (Genova), selezionata attraverso la selezione di Musica Contro le Mafie, e CLAIRE AUDRIN (Roma), vincitrice del contest Lazio Sound Scouting.

Sul palco di Spazio Rossellini si esibirà anche NERVI, vincitore assoluto dell’edizione 2020.