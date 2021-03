Raf e Tozzi, rinviato tour teatrale, a Bari il 2 dicembre

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, il tour teatrale di Raf ed Umberto Tozzi è stato rinviato al prossimo dicembre 2021. Per la Puglia, la nuova data è il 2 dicembre 2021 al TeatroTeam di Bari

(recupero del 2 maggio 2021)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli

Queste le nuove date del tour completo:

18 novembre - Teatro Verdi – FIRENZE (recupero dell’8 marzo e del 23 ottobre 2020 e del 23 maggio 2021)

20 novembre - Teatro Verdi – MONTECATINI - PT (recupero del 4 aprile e del 6 dicembre 2020 e del 30 aprile 2021)

21 novembre - Pala Invent – JESOLO – VE (recupero del 17 aprile e dell'8 dicembre 2020 e del 23 aprile 2021)

23 novembre - Teatro Carlo Felice – GENOVA (recupero del 14 aprile e 10 novembre 2020 e del 15 maggio 2021)

24 novembre - Europauditorium – BOLOGNA (recupero del 2 marzo e del 17 novembre 2020 e del 16 maggio 2021)

28 novembre - Auditorium Parco della Musica – ROMA (recupero del 29 aprile e del 30 ottobre 2020 e del 9 maggio 2021)

30 novembre - Teatro Augusteo - NAPOLI (recupero del 31 marzo e del 3 novembre 2020 e del 4 maggio 2021)

2 dicembre - Teatro Team – BARI (recupero del 2 aprile e del 20 novembre 2020 e del 2 maggio 2021)

5 dicembre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 6 aprile e del 15 novembre 2020 e del 26 aprile 2021)

6 dicembre - Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 20 aprile e del 16 novembre 2020 e del 27 aprile 2021)

8 dicembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 9 aprile e del 9 novembre 2020 e del 20 aprile 2021)

9 dicembre - Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 15 aprile e del 7 dicembre 2020 e del 21 aprile 2021)

13 dicembre - Teatro Creberg – BERGAMO (recupero del 25 marzo e del 3 dicembre 2020 e del 12 maggio 2021)

14 dicembre - Teatro Creberg – BERGAMO (recupero del 21 aprile e del 4 dicembre 2020 e del 13 maggio 2021)

18 dicembre - Teatro Pala Bassano Due – BASSANO D/G – VI (recupero del 18 aprile e del 12 dicembre 2020 e del 24 aprile 2021)

20 dicembre - Teatro Rossetti - TRIESTE (recupero del 10 aprile e del 27 ottobre 2020 e del 21 maggio 2021)

Entro il 31 maggio verrà comunicata la data di recupero del concerto al Nuovo Teatro Carisport di CESENA (recupero del 7 marzo e del 12 novembre 2020 e dell’8 maggio 2021).

Ulteriori informazioni su: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it