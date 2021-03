«L'eco dei tuoi no», Reverendo insieme a Claver Gold per il remix prodotto da Gian Flores

Si chiama “L’eco dei tuoi no” ed è il brano che apre “Uno”, ultimo album di Reverendo, pubblicato lo scorso dicembre da Django Dischi/IRMA Records. Dal 26 Febbraio è disponibile (in digitale) in una nuova veste, remixato dal producer Gian Flores, con la collaborazione di Claver Gold.

Una collaborazione che nasce da una stima reciproca. “Per me - ha detto Claver Gold - è stato un piacere collaborare con Reverendo perché ero già suo fan dai tempi di Pooglia Tribe. Comprai quel disco e l'ho ascoltato e riascoltato negli anni. E' un artista che ho seguito in tutto il suo percorso, dai tempi con la Spaghetti Funk e J-Ax, fino al disco con Chief e poi oltre. Nutro molta stima per lui, per cui mi fa molto piacere e sono onorato di far parte di questo remix insieme a Gian Flores.”. A questo Reverendo ha aggiunto: “È bello collaborare con giovani talenti e incrociare con il proprio stile, il flow coinvolgente di altri artisti. Questa è la ragione che mi ha spinto a fare il remix di un brano del mio ultimo album assieme a Claver, un rimatore che stimo e che seguo, una voce con delle liriche tra le più interessanti del panorama nazionale. Assieme al beatmaker Gianflores abbiamo cucito una nuova veste al brano ‘L'eco dei tuoi no’. Un bel mix di artisti, stili e vibes”.