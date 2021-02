«Io ballo da sola», la brindisina Like.a.Nova arriva dritta al cuore

Dopo una gavetta da musicista e cantante in diverse formazioni italiane, la partecipazione a The Voice of Italy 2016 nel Team Pezzali ed i due featuring con il celebre rapper Ioria nel 2020 – “Too Much” e “Sient a Me” -, Like.a.Nova, pseudonimo di Noemi Castagnanova, cantante brindisina, fa il suo debutto solista con il singolo “Ballo da sola” (Red Owl Management/Visory Records/Thaurus).

Il brano, scritto dalla stessa cantautrice e prodotto da Daniele Bleedz, cattura sin dal primo ascolto, grazie ad un ritmo trascinante ed alla voce della talentuosa artista pugliese. Una voce avvolgente, calda, profonda, ricca di ritmo e colori, una voce che giunge all’anima sin dalle prime note, nei toni bassi e che entusiasma senza riserve quando si schiude, potente ma raffinata, nel ritornello. Ritornello che ripete più volte la frase «non so mai perché», fulcro del pezzo, volta a spiegare come ci si sente quando una storia finisce, quando crescono in noi malinconia e ricordi di momenti, situazioni e dettagli sfocati, senza essere a conoscenza del reale motivo per cui questo accade. “Ballo da sola” si articola su una scrittura che lascia poco spazio all’immaginazione e trasporta l’ascoltatore nel racconto di una storia d’amore che è si giunta al termine, ma lo fa con quel tocco di ironia e leggerezza, elementi in grado di far sorgere un sorriso sulle labbra.

«”Ballo da sola” – dichiara Like.a.Nova – è nato l'estate scorsa da un’idea del producer Daniele Bleedz, un professionista che stimo molto. Quando mi ha inviato una bozza del sound, avevo già chiara in mente la melodia terminata e le parole si sono praticamente materializzate sulla carta, senza darmi il tempo di rifletterci su. Questo brano parla di me e mi mette completamente a nudo, spogliandomi da uno status che non mi appartiene e mi ripara delle mie fragilità».

Perché dalle negatività occorre trarre forza, dalle difficoltà opportunità, dal dolore desiderio di riscatto e dall’amore, proprio così come dev’essere, un sentimento puro, che regala energia vitale; un sentimento da cui però non si deve dipendere, bensì vivere a pieno, cogliendone ogni meraviglioso aspetto per migliorarci, giorno dopo giorno. Un sentimento che, prima di donare ad altri, dobbiamo imparare a donare a noi stessi, per brillare di luce propria. Il brano sarà accompagnato dal videoclip - diretto da Domenico Apruzzo - in uscita nelle prossime settimane.